EÚ ponúkne Británii 12-mesačný odklad brexitu

Dolná snemovňa britského parlamentu schválila v stredu večer návrh zákona, ktorý má zaviazať vládu k ďalšiemu odkladu vystúpenia krajiny z EÚ. O legislatíve musí ešte hlasovať Snemovňa lordov.

Brusel 5. apríla (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk ponúkol v piatok Británii 12-mesačný flexibilný odklad brexitu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je to Tuskov nápad," povedal pre AFP nemenovaný predstaviteľ EÚ s tým, že ešte v priebehu piatka s ním oboznámi členským štáty EÚ.



Spojené kráľovstvo malo pôvodne Úniu oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.



Európski lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. Ďalší odklad si vyžaduje súhlas predstaviteľov všetkých 27 zvyšných členských štátov EÚ.