Brusel 5. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok informovala, že EÚ poskytne obyvateľom Venezuely ďalšiu humanitárnu pomoc.



Komisia v správe pre médiá pripomenula, že v tejto krajine je aj naďalej mnoho ľudí vystavených sociálnej a hospodárskej kríze. Preto sa exekutíva EÚ rozhodla vyčleniť ďalšiu humanitárnu pomoc vo výške päť miliónov eur na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. V roku 2018 Únia celkovo prispela na humanitárnu pomoc pre Venezuelčanov sumou 34 miliónov eur.



"Pomáhať venezuelskému ľudu v núdzi je prioritou Európskej únie. Posilňujeme našu pomoc v naliehavých prípadoch, aby sme pomohli najzraniteľnejším osobám, ktoré nemajú prístup k potravinám, liekom a základným službám a ktoré boli nútené opustiť svoje domovy," opísal situáciu eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis. Podľa jeho slov sa Únia zameriava aj na pomoc pre venezuelské a hostiteľské komunity v susedných krajinách.



Komisia zároveň oznámila, že EÚ s cieľom uľahčiť rozdeľovanie humanitárnej pomoci prostredníctvom svojich partnerov pôsobiacich v teréne má v úmysle otvoriť humanitárnu kanceláriu v Caracase.



Podpora EÚ je zameraná na poskytovanie núdzovej zdravotnej starostlivosti, prístup k pitnej vode a sanitácii, vzdelávanie, ochranu obyvateľstva, ako aj na zabezpečovanie prístreškov, potravín a výživových potrieb.



Komisár Stylianidis vlani v marci navštívil Kolumbiu a odcestoval na východnú hranicu s Venezuelou, kde cez most Simona Bolívara každodenne prichádzajú do Kolumbie tisícky migrantov z Venezuely.



Podľa údajov EK Venezuela už piaty rok po sebe čelí hlbokej hospodárskej recesii a hyperinflácii. Kríza spôsobila kolaps zdravotných a vzdelávacích systémov, viedla k nedostatku potravín a liekov, ale aj k násiliu a neistote. V krajine sa objavili choroby, ktoré boli predtým potlačené - vrátane osýpok, záškrtu a malárie. Povážlivo stúpla miera podvýživy, najmä u detí, avšak nedostatkom potravín sú okrem detí postihnuté aj ženy, starší ľudia a domorodé obyvateľstvo. Kríza spôsobila aj bezprecedentné presídľovanie obyvateľstva a najväčší migračný tok v Latinskej Amerike. Viac ako milión Venezuelčanov našiel útočisko v Kolumbii, približne 506.000 sa ich usadilo v Peru a 221.000 v Ekvádore. Mnoho ďalších utieklo do oblasti Karibiku a do krajín Strednej Ameriky.



