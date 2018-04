EÚ pozvala Zuckerberga, aby v EP vysvetlil škandál s únikom údajov

Exekutíva EÚ vo štvrtok vyzvala Facebook, aby ohľadne škandálu plne spolupracovala s európskymi vyšetrovateľmi.

Brusel 13. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala generálneho riaditeľa spoločnosti Facebook Marka Zuckerberga, aby svedčil pred poslancami Európskeho parlamentu v spojitosti so škandálom okolo krádeže osobných údajov, ktorú má na svedomí spoločnosť Cambridge Analytica.



Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová sa v tejto súvislosti telefonicky spojila s prevádzkovou riaditeľkou spoločnosti Facebook Sheryl Sandbergovou. Podľa Jourovej by mal Zuckerberg vziať na vedomie pozvanie europarlamentu a po vystúpení v americkom Kongrese vysvetliť celú situáciu aj pred európskymi zákonodarcami.



Spoločnosť Facebook minulý týždeň priznala, že až 2,7 milióna ľudí v krajinách EÚ sa mohlo stať obeťou nevhodného zdieľania údajov v priamej spojitosti s činnosťou Cambridge Analytica.



Jourová upozornila, že Facebook "pracuje na preverovaní ďalších potenciálne nebezpečných aplikácií".



Záujem o Zuckerbergovo vysvetlenie majú aj v Belgicku. Tamojšia Strana zelených (Ecolo-Groen) v piatok pre televíznu stanicu RTBF uviedla, že škandál spojený s únikom osobných dát sa týka aj okolo 61.000 Belgičanov. Šéf Facebooku by mal preto podľa zelených podať príslušné vysvetlenie aj pred belgickými úradmi.



"Keď spoločnosť ako Cambridge Analytica za účelom ovplyvňovania volieb zneužije naše osobné údaje bez nášho vedomia a nášho súhlasu, ohrozuje tým samotný princíp demokracie," uviedla Strana zelených v oficiálnom vyhlásení.



Spravodajca TASR Jaromír Novak