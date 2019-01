EÚ pracuje na výzve voči Madurovi, aby vyhlásil vo Venezuele voľby

Jeden z diplomatov EÚ povedal, že Francúzsko navrhlo zorganizovanie volieb do týždňa, ktoré by monitorovali medzinárodní pozorovatelia.

Brusel 25. januára (TASR) - Členské štáty Európskej únie pracujú na návrhu výzvy voči venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, aby vyhlásil skoré voľby, a niektorí požadujú aj uznanie Juana Guaidóa za dočasného prezidenta, ak Maduro na výzvu nezareaguje. V piatok o tom informovali diplomati.



"Chceme okamžité zvolanie volieb v blízkej budúcnosti," povedal jeden diplomat tlačovej agentúre AFP po stretnutí veľvyslancov Európskej únie, ktorí diskutovali o znení novej a prísnejšej deklarácie.



Ďalší diplomat EÚ povedal, že Francúzsko navrhlo zorganizovanie volieb do týždňa, ktoré by monitorovali medzinárodní pozorovatelia.



Obaja diplomati uviedli, že niekoľko krajín EÚ navrhuje uznanie predsedu venezuelského parlamentu Guaidóa za dočasného prezidenta, ak Maduro voľby nevyhlási.



Guaidó, opozičný líder, sa už sám vyhlásil za prezidenta.



"Návrh dať pred uznaním túto podmienku má už mnoho podporovateľov," povedal diplomat a medzi podporovateľmi vymenoval Francúzsko, Nemecko, Britániu a Dánsko, ktoré sa pridali k Španielsku.



Španielsky minister zahraničných vecí Josep Borrell v piatok už skôr verejne žiadal Európsku úniu, aby uznala Guaidóa za dočasného prezidenta, ak nebudú vo Venezuele urýchlene zvolané voľby.



Podľa tohto scenára by potom nové voľby zorganizoval parlament, povedal Borrell.



Španielsky minister vyhlásil, že "vyslanie jasného nového signálu od EÚ má silnú podporu" a nasledoval by po tom stredajšom.



Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová v mene 28-člennej Únie povedala, že hlas venezuelského ľudu "nemožno ignorovať", a vyzvala na "slobodné a dôveryhodné voľby".



Nespomenula však časový rámec, neoznačila Madura za zosadeného ani neodobrila Guaidóa za jeho nástupcu.



Spojené štáty, Kanada a veľké juhoamerické krajiny rýchlo vyjadrili podporu Guaidóovi a Maduro je tak čoraz izolovanejší.