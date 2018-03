EÚ predložila plán na urýchlenie presunu vojsk

V súčasnosti sú presuny tohto druhu komplikovanou záležitosťou, keďže a musia prispôsobiť rôznym pravidlám platným v 28 členských štátoch EÚ.

Brusel 28. marca (TASR) - Európska únia predstavila v stredu plán, ktorý má vytvoriť podmienky pre rýchlejší presun vojenských jednotiek a vybavenia po európskom kontinente. Informovala o tom agentúra Reuters.



V súčasnosti sú presuny tohto druhu komplikovanou záležitosťou, keďže a musia prispôsobiť rôznym pravidlám platným v 28 členských štátoch EÚ. K tomu sa navyše pripájajú logistické ťažkosti, napríklad mosty a tunely, ktoré sú príliš úzke, alebo nemajú dostatočnú nosnosť na presun ťažkej vojenskej techniky, napríklad tankov.



"Ak uľahčíme vojenskú mobilitu v rámci EÚ, umožní nám to účinnejšie predchádzať krízam, byť efektívnejší pri vysielaní našich misií a rýchlejšie reagovať, keď bude treba riešiť náročné úlohy," uviedla v tejto súvislosti šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová.



Predložený Akčný plán vojenskej mobility budú musieť v ďalšej fáze prediskutovať vlády jednotlivých členských štátov EÚ aj Európsky parlament.



Európska komisia by mala na budúci rok na základe vykonaných analýz načrtnúť najvhodnejšie trasy pre vojenské transporty. Má tiež navrhnúť opatrenia na zlepšenie infraštruktúry, zjednotenie pravidiel na prepravu vojenských a nebezpečných materiálov a lepšiu koordináciu medzi príslušnými agentúrami EÚ.



Vytvorenie podmienok pre rýchlejší presun vojsk v rámci EÚ podporuje aj Severoatlantická aliancia, čo agentúra Reuters dáva do súvislosti s potenciálnym rizikom vypuknutia konfliktu s Ruskom.



Bývalý veliteľ americkej armády v Európe Ben Hodges pred svojím vlaňajším odchodom do výslužby navrhol, aby sa v Európe - podľa vzoru schengenského priestoru - vytvorila aj zóna umožňujúca voľný pohyb vojsk.