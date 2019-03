EÚ predĺžila operáciu Sophia do konca septembra

Súčasná talianska vláda je v spore s Bruselom v súvislosti s politikou migrácie a od EÚ požaduje zmenu pravidiel na vyloďovanie migrantov zachránených na mori.

Brusel 29. marca (TASR) - Európska únia oficiálne predĺžila v piatok mandát námornej operácie Sophia zameranej na záchranu migrantov z vôd Stredozemného mora a proti pašovaniu migrantov do krajín Európskej únie, aj keď bez lodných hliadok. Uviedla to hovorkyňa exekutívy EÚ Maja Kocijančičová.



Komisia v stredu (27.3) upozornila na dočasné pozastavenie námornej operácie kvôli neochote niektorých členských krajín, predovšetkým Talianska, poskytnúť svoje lode na plnenie cieľov misie.



Súčasná talianska vláda je v spore s Bruselom v súvislosti s politikou migrácie a od EÚ požaduje zmenu pravidiel na vyloďovanie migrantov zachránených na mori. Hlavný štáb operácie Sophia je v Ríme, je pod talianskym vedením a talianske námorné lode tvoria podstatnú časť misie Sophia.



V piatkovom stanovisku však hovorkyňa eurokomisie spresnila, že operácia ako taká pokračuje a jej mandát bol predĺžený do 30. septembra - napriek tomu, že nebudú vyslané nové lode k pobrežným vodám Líbye, odkiaľ prúdi najväčšie množstvo nelegálnych migrantov.



Ciele operácie Sophia sú totiž širšie, zahŕňajú nielen boj proti prevádzačom ľudí, ničenie plavidiel určených na pašovanie migrantov a záchranu migrantov na mori, ale aj výcvik líbyjskej pobrežnej stráže a dozor nad dodržiavaním zbrojného embarga uvaleného na Líbyu. Pokračuje aj letecká časť operácie, čiže prieskumné lety lietadiel EÚ pátrajúcich po lodiach s utečencami.



