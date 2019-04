EÚ predĺžila sankcie voči Iránu pre porušovanie ľudských práv

Sankcie sa týkajú aj zákazu pre európske firmy vyvážať zariadenia do Iránu, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu a zariadenia na monitorovanie telekomunikácií.

Brusel/Luxemburg 8. apríla (TASR) - Diplomati z členských krajín Európskej únie predĺžili v pondelok o jeden rok reštriktívne opatrenia, ktorými Únia reaguje na vážne porušovanie ľudských práv v Iráne.



Rozhodnutie padlo v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu a v praxi znamená predĺženie sankcií do 13. apríla 2020. Ide o sankčné opatrenia v podobe zákazu vycestovania do EÚ a zmrazenie aktív v priestore Únie voči 82 fyzickým osobám a jednému právnickému subjektu. Sankcie sa týkajú aj zákazu pre európske firmy vyvážať zariadenia do Iránu, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu a zariadenia na monitorovanie telekomunikácií.



Tento druh sankčných opatrení prvýkrát zaviedli v roku 2011 a diplomati EÚ každý rok rozhodujú o jeho rozšírení. Posledná aktualizácia tejto série sankcií bola 12. apríla 2018 s platnosťou do 13. apríla 2019.



Spravodajca TASR Jaromír Novak