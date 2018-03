EÚ predstavila správu o pokroku v migrácii: Prílev migrantov klesá

Komisia týždeň pred summitom EÚ (22.-23.3) pripomenula, že v priebehu roka 2017 sa potvrdilo znižovanie prílevu nelegálnych migrantov, pričom tento trend pretrvával aj v prvých mesiacoch roku 2018.

Brusel 14. marca (TASR) - Európska komisia (EK) predložila v stredu správu o pokroku v oblasti migračnej agendy. Naznačila pritom kľúčové opatrenia v záujme dosiahnutia komplexnej dohody o migrácii do júna 2018.



Komisia týždeň pred summitom EÚ (22.-23.3) pripomenula, že v priebehu roka 2017 sa potvrdilo znižovanie prílevu nelegálnych migrantov, pričom tento trend pretrvával aj v prvých mesiacoch roku 2018.



Celková situácia v súvislosti s migráciou však podľa EK zostáva nestabilná, aj preto musia členské štáty a EÚ spoločne vynakladať ďalšie úsilie, najmä vyčleniť dodatočné finančné zdroje, a dohodnúť sa na reforme azylového systému.



Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová uviedla, že stratégia riadenia migrácie v partnerstve s kľúčovými krajinami, OSN a Africkou úniou (AÚ) prináša výsledky. Vďaka Spoločnej osobitnej skupine EÚ, AÚ a OSN sa podarilo zaistiť dobrovoľný návrat domov viac ako 15.000 utečencom a evakuovať vyše 1300 utečencov z územia Líbye, ktorí čakali na príležitosť dostať sa cez Stredozemné more do Európy.



Vlani počet prichádzajúcich migrantov v porovnaní s predkrízovým rokom 2014 klesol o takmer 30 percent. Štáty EÚ však podľa neho musia vo väčšej miere konať v oblasti návratovej politiky, manažmentu hraníc a vytvárania legálnych ciest pre migrantov, najmä pokiaľ ide o proces ich presídľovania z Afriky či z Turecka.



V roku 2017 neoprávnene prekročilo hranice Únie 205.000 osôb - v porovnaní s rokom 2014 je to pokles o 28 percent. Tlak na vnútroštátne migračné je však aj naďalej vysoký, keď v roku 2017 bolo podaných 685.000 žiadostí o azyl. Vďaka operáciám EÚ v Stredozemí sa od februára 2016 podarilo zachrániť vyše 285.000 migrantov; viac ako 2000 migrantov bolo zachránených v púšti, kde ich zanechali prevádzači.



Komisia skonštatovala, že po viac ako dvoch rokoch dočasného mechanizmu premiestňovania (zo septembra 2015) sa podarilo relokovať takmer 34.000 osôb. Vo fáze prípravy je aj presun zostávajúcich oprávnených žiadateľov o azyl - 149 v Grécku a 933 v Taliansku. V roku 2017 sa úspešne podarilo ukončiť európsky systém presídľovania schválený v júli 2015. Vďaka tomuto systému sa 19.432 zraniteľných osôb dostalo bezpečne do Európy. V rámci nového systému presídľovania, ktorý iniciovala EK, má byť presídlených minimálne 50.000 utečencov. Doteraz 19 členských štátov EÚ prisľúbilo na tento účel poskytnúť okolo 40.000 miest.



Spravodajca TASR Jaromír Novak