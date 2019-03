EÚ predstavila správu o posilňovaní práv obetí terorizmu

Tú pre exekutívu EÚ vypracovala belgická ministerka pre vzdelávanie a kultúru Joelle Milquetová, osobitná poradkyňa predsedu EK Jeana-Clauda Junckera pre odškodnenie obetí trestných činov.

Brusel 11. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok pri príležitosti 15. Európskeho dňa na pamiatku obetí terorizmu privítala správu o posilňovaní práv obetí terorizmu, ktorú pre exekutívu EÚ vypracovala belgická ministerka pre vzdelávanie a kultúru Joelle Milquetová, osobitná poradkyňa predsedu EK Jeana-Clauda Junckera pre odškodnenie obetí trestných činov.



Komisia upozornila, že názory vyjadrené v uvedenej správe sú osobné a nemusia nevyhnutne odrážať postoj exekutívy EÚ alebo jej predsedu.



Milquetovej správa naznačila, že obete majú často ťažkosti s prístupom k spravodlivosti a s odškodnením pre nedostatok informácií, nedostatočnú podporu, nadmerne obmedzujúce kritériá oprávnenosti alebo rôzne procedurálne prekážky. Ešte ťažšie získavajú odškodnenie osoby, ktoré sa stali obeťami trestného činu pri vycestovaní do inej krajiny EÚ.



Juncker s odkazom na predloženú správu uviedol, že eurokomisia musí pokračovať v práci pre zabezpečenie potrebných práv obetí.



Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová pri tejto príležitosti vyhlásila, že obete trestných činov si zaslúžia ochranu, podporu a rešpekt. "Správa potvrdzuje potrebu zabezpečiť správne uplatňovanie práv obetí, ktoré už boli prijaté. Komisia v tejto súvislosti pozorne sleduje úsilie všetkých členských štátov," uviedla komisárka.



Podľa jej slov EK podrobne zanalyzuje odporúčania Milquetovej, aby zistila, aké konkrétne kroky možno urobiť na európskej a vnútroštátnej úrovni pre ďalšie zlepšenie prístupu obetí k odškodneniu.



Správa hodnotí osvedčené postupy z hľadiska ochrany práv obetí na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Navrhuje 41 odporúčaní, ako účinnejšie zlepšiť ochranu týchto práv, ako aj prístup obetí k spravodlivosti a odškodneniu.



Milquetová v rozhovore pre televíznu stanicu RTBF upozornila, že súčasný európsky právny rámec je príliš vágny a nie je dostatočne ambiciózny. "Tento rámec vôbec nie je harmonizovaný a vnímame to ako skutočnosť, že kompenzácie sú jednoduchá finančná pomoc. Ja prichádzam s niekoľkými ďalšími odporúčaniami," vysvetlila belgická politička.



Vyjadrila sa za náhradu všetkých škôd, ktoré utrpia obete pri útokoch, pričom tieto škody musia vyrovnať členské štáty. Spresnila, že v širšom ponímaní si obete zaslúžia podporu pri liečení v prípade ujmy na zdraví, rovnako ako aj pri odstraňovaní škôd, ktoré utrpeli v materiálnej a profesionálnej rovine.



"Nejde len o finančné odškodnenie, obete potrebujú multidisciplinárne služby a zadarmo. Tiež požadujeme, aby obeť mohla byť odškodnená štátom, kde má bydlisko," dodala Milquetová.



Zároveň vyzvala na vytvorenie koordinátora na európskej úrovni, ktorý by fungoval v prospech práv všetkých obetí zločinov a ktorý by mal za úlohu zlepšiť koordináciu medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami.



