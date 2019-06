EÚ prisľúbila 100 miliónov eur na pomoc Mozambiku po cyklónoch

Na snímke ľudia si prezerajú materiálne škody v meste Beira v Mozambiku 15. marca 2019. V dôsledku tropického cyklónu Idai sa v Beire pretrhla obrovská priehrada, ktorá zničila i poslednú príjazdovú cestu do mesta. Cyklón Idai zdevastoval 90 percent mesta Beira v Mozambiku.

Brusel 3. júna (TASR) - Európska únia sa zaviazala poskytnúť Mozambiku finančnú pomoc vo výške 100 miliónov eur. Oznámila to v pondelok Európska komisia (EK), podľa ktorej je cieľom tohto opatrenia pomôcť Mozambiku zotaviť sa z následkov ničivých cyklónov Idai a Kenneth, ktoré zasiahli krajinu v marci a apríli tohto roka.



Eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica poskytnutie uvedenej sumy potvrdil už 1. júna počas medzinárodnej darcovskej konferencie, ktorá sa konala v Beire, v jednej z oblastí najviac zasiahnutých ničivými cyklónmi.



"Preto som prišiel do Mozambiku, aby som oznámil, že EÚ zmobilizuje 100 miliónov eur na podporu krajiny v jej úsilí o obnovu, o obnovu infraštruktúry a posilnenie odolnosti," uviedol Mimica v správe pre médiá. Zároveň potvrdil, že Únia finančne podporí aj Malawi a Zimbabwe, ďalšie africké krajiny, ktoré boli zasiahnuté cyklónmi Idai a Kenneth.



Komisia pripomenula, že cyklón Idai bol jednou z najhorších prírodných katastrof v južnej Afrike. Záplavy, zosuvy pôdy a silné víchrice postihli v marci takmer tri milióny ľudí a spôsobili približne 1000 úmrtí v Mozambiku, Malawi a Zimbabwe. Koncom apríla (25. 4.) zasiahla severnú časť Mozambiku druhá živelná katastrofa - tropický cyklón Kenneth, ktorý postihol približne 300.000 ľudí v provincii Cabo Delgado a zanechal po sebe 40 mŕtvych a 20.000 zničených domov.



Rozsah škôd cyklónov Idai a Kenneth, ako aj potreby následnej rekonštrukcie koordinovala vláda Mozambiku v spolupráci so svojimi rozvojovými partnermi - EÚ, Svetovou bankou, OSN a Africkou rozvojovou bankou. Finančné náklady na obnovu v siedmich provinciách zasiahnutých oboma cyklónmi dosahujú 2,86 miliardy eur.



EÚ už zmobilizovala približne 17 miliónov eur v podobe humanitárnej pomoci, z toho 10 miliónov eur pre Mozambik, 4,5 milióna eur pre Zimbabwe a viac ako dva milióny eur pre Malawi. Únia okrem toho poskytne Zimbabwe dodatočných 10 miliónov eur na pokrytie základných potravinových aj nepotravinových potrieb ľudí z najviac postihnutých oblastí.



Na pomoc Mozambiku bol aktivovaný aj Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany (rescEU), pričom deväť členských štátov EÚ (Británia, Dánsko, Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko) poskytlo kľúčovú prvotnú humanitárnu pomoc.



Európska investičná banka (EIB) počas medzinárodnej darcovskej konferencie v Beire oznámila poskytnutie zvýhodnených pôžičiek pre Mozambik vo výške 100 miliónov eur.



Spravodajca TASR Jaromír Novak