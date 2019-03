EÚ rozšírila sankčný zoznam EÚ voči Sýrii o mená siedmich ministrov

Sankcie EÚ súvisiace so situáciou v Sýrii boli zavedené 1. decembra 2011 a každoročne sa prehodnocujú.

Brusel 4. marca (TASR) - Členské krajiny Európskej únie v pondelok zaradili sedem ministrov sýrskej vlády na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie. Rozšírenie sankčného zoznamu vyplýva zo zmien v sýrskej vláde, ku ktorým došlo v novembri 2018.



Rozhodnutie, ktoré v Bruseli odobrila Rada ministrov, sa týka sankcií v podobe zákazu vycestovania do krajín EÚ a zmrazenia aktív voči predstaviteľom sýrskemu režimu a jeho podporovateľom, ktorí sú zodpovední za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu.



Rozšírenie sankčného zoznamu znamená, že sa na ňom nachádza už 277 fyzických osôb a 72 právnických subjektov.



V širšom meradle zahŕňajú platné sankcie EÚ voči Sýrii aj ropné embargo, obmedzenia obchodu a investícií, zmrazenie aktív sýrskej centrálnej banky v rámci EÚ, obmedzenie vývozu zbraní a výzbroje, ktorá by sa mohla použiť na represie voči domácemu obyvateľstvu, ako aj zariadení a technológií na monitorovanie alebo odpočúvanie internetovej či telefonickej komunikácie.



Sankcie EÚ súvisiace so situáciou v Sýrii boli zavedené 1. decembra 2011 a každoročne sa prehodnocujú. Ich najbližšie prehodnotenie sa má uskutočniť do 1. júna 2019. Podľa záverov Rady EÚ zo 16. apríla 2018 bude Únia zvažovať predlžovanie reštriktívnych opatrení proti Sýrii dovtedy, kým bude pokračovať represia vládnych zložiek voči domácemu obyvateľstvu.



Na čiernom zozname EÚ sa ocitli ministri zodpovední za rezort vnútra, cestovného ruchu, vzdelávania, vyššieho vzdelávania, verejných prác, komunikácií a technológií a priemyslu. Rozhodnutie o rozšírení sankcií, vrátane nových mien ministrov sýrskej vlády, bolo v pondelok zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak