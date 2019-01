EÚ rozšírila sankčný zoznam osôb, ktoré profitujú z Asadovho režimu

Ide o osoby a spoločnosti, ktoré sa podieľajú na projektoch rozvoja luxusných nehnuteľností a iných projektoch podporovaných vládnym režimom.

Brusel 21. januára (TASR) - Diplomati členských krajín EÚ rozhodli v pondelok v Bruseli o zaradení ďalších 11 sýrskych podnikateľov a piatich podnikov na zoznam jednotlivcov a subjektov podliehajúcich reštriktívnym opatreniam v súvislosti so sýrskym konfliktom. Sankcie majú podobu zákazu cestovania a zmrazenia aktív v priestore EÚ.



Rada EÚ pre zahraničné veci rozšírila doterajšiu "čiernu listinu", ktorá zahŕňala 270 fyzických a 72 právnických osôb, o podniky a vplyvných sýrskych podnikateľov, ktorí majú blízko k režimu prezidenta Bašára Asada. Ide o osoby a spoločnosti, ktoré sa podieľajú na projektoch rozvoja luxusných nehnuteľností a iných projektoch podporovaných vládnym režimom, a ako také podporujú vládny režim a majú zisk z jeho podujatí.



Širšie sankcie EÚ voči Sýrii zahŕňajú aj ropné embargo, obmedzenia niektorých investícií, zmrazenie aktív sýrskej centrálnej banky v EÚ a obmedzenia vývozu zariadení a technológií, ktoré by sa mohli použiť na násilné potláčanie domáceho obyvateľstva, ako aj o obmedzenie dovozu zariadení a technológií na monitorovanie alebo odpočúvanie internetovej či telefónnej komunikácie.



Sankcie uložené voči Sýrii platia od roku 2011. Sú revidované každý rok, pričom ďalšie preskúmanie sa má uskutočniť do 1. júna tohto roku.



