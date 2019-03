EÚ rozšírila sankčný zoznam vzhľadom na napätie v Kerčskom prielive

Uvedené sankcie v podobe zákazu vycestovania do EÚ a zmrazenia aktív sa teraz vzťahujú na celkovo 170 osôb a 44 subjektov.

Brusel 15. januára (TASR) - Rada EÚ (ministri členských krajín) v piatok v Bruseli doplnila ďalších osem ruských predstaviteľov na sankčný zoznam osôb vytvorený v súvislosti s krízou na Ukrajine. Ide o osoby, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia vzhľadom na konanie, ktorým narušili alebo ohrozili územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.



Rozhodnutie o zaradení ďalších osôb na "čierny zoznam" prijali predstavitelia členských krajín v reakcii na eskaláciu situácie v Kerčskom prielive a Azovskom mori, ako aj na porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruska, ktoré v uvedenej situácii bezdôvodne použilo vojenskú silu.



Medzi predstaviteľov, na ktorých sa vzťahujú sankcie, patrí veliteľ a zástupca veliteľa riaditeľstva pre hranice Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federácie pre Krymskú republiku a mesto Sevastopol, traja veliaci dôstojníci ruských pohraničných hliadkových plavidiel a protiponorkového plavidla, ktorí sa aktívne zúčastnili na činnostiach brániacich ukrajinským plavidlám v prístupe k ich pobrežiu Azovského mora, dvaja velitelia útvaru ruských kontrolných bodov a veliteľ ruských ozbrojených síl zodpovedný za vojenské zložky v regióne vrátane protiprávne anektovaného Krymu a Sevastopola.



Rada ministrov rovnako rozhodla o predĺžení platnosti týchto reštriktívnych opatrení o ďalších šesť mesiacov, do 15. septembra 2019. Zo zoznamu bola vymazaná jedna už zosnulá osoba.



Uvedené sankcie v podobe zákazu vycestovania do EÚ a zmrazenia aktív sa teraz vzťahujú na celkovo 170 osôb a 44 subjektov. Okrem toho sa subjektom EÚ zakazuje poskytovať osobám a firmám na sankčnom zozname finančné prostriedky.



Rada EÚ zopakovala svoju decembrovú výzvu, aby ruská strana okamžite prepustila všetkých zadržiavaných ukrajinských námorníkov, vrátila Ukrajine zadržiavané plavidlá a zabezpečila voľný prechod všetkých lodí cez Kerčský prieliv.



EÚ týmto opätovne potvrdila svoje odhodlanie podporovať medzinárodné právo, zvrchovanosť, územnú celistvosť a nezávislosť Ukrajiny a politiku spočívajúcu v neuznaní nezákonnej anexie Krymu.



Ďalšie reštriktívne opatrenia EÚ prijaté v rámci reakcie na krízu na Ukrajine zahŕňajú hospodárske sankcie voči určitým sektorom ruského hospodárstva (platné do 31. júla 2019) a sankcie uvalené v súvislosti s nezákonnou anexiou Krymu a Sevastopola, ktoré sú obmedzené na územie Krymu a Sevastopola (platné do 23. júna 2019).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)