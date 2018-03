EÚ spustila webový portál WiFi4EU o bezplatnom internete pre obce

EÚ zo svojho rozpočtu do roku 2020 vyčlenila sumu 120 miliónov eur na financovanie vybudovania bezplatných verejných bezdrôtových internetových bodov (hotspotov) v 8000 obciach.

Brusel 20. marca (TASR) - Európska komisia spustila v utorok webový portál WiFi4EU, ktorý podporuje iniciatívu na bezplatné pripojenie internetu ne verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotné strediská či múzeá.



EÚ zo svojho rozpočtu do roku 2020 vyčlenila sumu 120 miliónov eur na financovanie vybudovania bezplatných verejných bezdrôtových "internetových bodov" (hotspotov) v 8000 obciach vo všetkých členských štátoch, ako aj v Nórsku a na Islande.



Exekutíva EÚ pripomenula, že obce dostali "pozvánku", aby najneskôr do polovice mája zaregistrovali detaily svojej prihlášky -- ešte pred zverejnením prvej výzvy na predkladanie projektov, aby sa mohli uchádzať o finančné prostriedky EÚ.



Program WiFi4EU ponúka obciam, ktoré sa chcú zapojiť, 15.000 eur na zriadenie wi-fi hotspotov vo verejných priestoroch. Program má za cieľ prepojiť "do roku 2020 každú európsku dedinu a každé mesto bezplatným bezdrôtovým prístupom k internetu okolo hlavných centier verejného života". Podľa návrhu EK financie z rozpočtu EÚ budú prerozdelené "geograficky vyváženým spôsobom" po celej Únii. Komisia už pri spustení iniciatívy upozornila na zásadu "kto prv príde, ten prv berie".



Podmienkou financovania je, aby "domáca strana", čiže lokálne samosprávy, dokázala pokryť prevádzkové náklady bezplatných wi-fi "hotspotov" aspoň počas obdobia troch rokov. Pripojenie musí byť ľahko prístupné, bezplatné a riadne zabezpečené, bez používania reklamy a osobných údajov. EK tiež odporučila, aby prístup na internet bol poskytovaný nielen v jazykoch daného členského štátu ale, pokiaľ je to možné, aj v ďalších jazykoch EÚ.



Iniciatíva má podporu Európskeho parlamentu (EP), ktorý ešte vlani v septembri schválil potrebnú finančnú podporu.



Eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielovová pred novinármi zdôraznila, že "vďaka programu WiFi4EU dostanú obce možnosť priblížiť internetové prepojenie občanom a umožniť im plne využívať nekonečné možnosti digitalizácie". "Ide o konkrétny krok smerom k realizácii digitálneho jednotného trhu," spresnila komisárka.



Registrácia obcí sa začala v utorok 20. marca, samosprávy získajú informácie na portáli www.WiFi4EU.eu. V polovici mája bude spustená prvá výzva a zaregistrované obce budú môcť požiadať o prvú dávku 1000 poukážok WiFi4EU (v hodnote 15.000 eur).



Počas prvej fázy sa prihliadne na zaistenie zemepisnej rovnováhy a eurokomisia oznámi 1000 obcí, ktoré získali finančné prostriedky. Každá zúčastnená krajina dostane najmenej 15 poukážok - pre 15 obcí. V nadchádzajúcich dvoch rokoch budú spustené ďalšie štyri výzvy na zapojenie sa do programu WiFi4EU.



Spravodajca TASR Jaromír Novak