Tusk podporil reformné úsilie nového arménskeho premiéra Pašinjana

Brusel 5. marca (TASR) - Európska únia bude aj naďalej podporovať cestu Arménska k tomu, aby sa táto krajina stala konsolidovanou demokraciou a vytvorila pre svojich občanov lepšiu hospodársku budúcnosť. Uviedol to v utorok predseda Európskej rady Donald Tusk po oficiálnom stretnutí v Bruseli v novým arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom.



Tusk ocenil, že Pašinjan sa rozhodol pre návštevu inštitúcií EÚ krátko po svojom decembrovom volebnom víťazstve a nedávnom zložení prísahy. Dodal, že EÚ víta zameranie súčasnej arménskej vlády na hodnoty a reformy. "Obdivujem vaše odhodlanie uskutočniť demokratické reformy a zabezpečiť hospodársky rozvoj, čo bude prínosom pre všetkých Arménov," povedal Tusk na spoločnej tlačovej besede.



Podľa jeho slov EÚ bude naďalej podporovať cestu Arménska k tomu, aby sa táto krajina stala konsolidovanou demokraciou a vytvorila pre svojich občanov lepšiu hospodársku budúcnosť. To chce EÚ uskutočniť aj prostredníctvom Komplexnej a rozšírenej dohody o partnerstve s Arménskom, ktorá tejto kaukazskej krajine poskytne reálne výhody.



Značná časť tejto dohody sa už predbežne uplatňuje, pričom Tusk zdôraznil, že EÚ je najväčším exportným partnerom Arménska, keď do členských krajín Únie smeruje vyše 28 percent arménskeho vývozu.



Tusk pripomenul Pašinjanovi, že EÚ je pripravená na ďalšiu podporu reformného procesu v Arménsku prostredníctvom posilnenej technickej a finančnej pomoci, pričom vláda v Jerevane musí klásť silný dôraz na boj proti korupcii a dodržiavanie princípov právneho štátu.



Obaja politici prediskutovali aj nevyriešený konflikt v Náhornom Karabachu. Tusk spresnil, že EÚ podporuje návrhy Minskej skupiny a víta opätovné nadviazanie kontaktov medzi predstaviteľmi Arménska a Azerbajdžanu ako aj zníženie napätia medzi oboma susednými krajinami.



"EÚ sa domnieva, že súčasný stav je neudržateľný. Tento konflikt nemá vojenské riešenie a potrebuje politické vyrovnanie v súlade s medzinárodným právom," opísal situáciu predseda Európskej rady.



Spravodajca TASR Jaromír Novak