D. Tusk vyzval Trumpa a Putina, aby neničili celosvetový poriadok

Predseda Európskej rady sa tak vyjadril v Pekingu pri otvorení summitu Číny a Európskej únie, ktorý sa začal len niekoľko hodín pred napäto očakávaným summitom Trumpa a Putina v Helsinkách.

Peking 16. júla (TASR) - Predseda Európskej rady (ER) Donald Tusk vyzval v pondelok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a Čínu, aby spolupracovali s Európou a spoločne sa vyhli obchodným vojnám a zabránili konfliktom a chaosu.



Tusk sa vyjadril v Pekingu pri otvorení summitu Číny a Európskej únie, ktorý sa začal len niekoľko hodín pred napäto očakávaným summitom Trumpa a Putina v Helsinkách. Informovala o tom agentúra AP.



"Všetci sme si vedomí faktu, že architektúra sveta sa mení priamo pred našimi očami, a je našou spoločnou úlohou dosiahnuť, aby to bola zmena k lepšiemu," povedal Tusk. Minulý týždeň šéf ER vyčítal Trumpovi neustálu kritiku európskych spojencov a vyzval ho, aby pamätal na to, kto sú jeho priatelia, keď sa stretne s Putinom.



V Pekingu Tusk v pondelok vyhlásil, že Európa, Čína, Spojené štáty a Rusko majú "spoločnú povinnosť" nezničiť celosvetový poriadok, ale zlepšiť ho reformovaním pravidiel medzinárodného obchodu.



"Preto vyzývam našich čínskych hostiteľov, ale tiež prezidentov Trumpa a Putina, aby sme spoločne začali tento proces dôkladnou reformou WTO," uviedol Tusk v zmienke o Svetovej obchodnej organizácii. "Stále je čas zabrániť konfliktu a chaosu."



Washington tento mesiac uvalil 25-percentné dovozné clá na určitý čínsky tovar po sťažnostiach, že Peking poškodzuje americké firmy tým, že kradne ich technológie alebo vyvíja tlak na to, aby ich odovzdali výmenou za prístup na svoj trh.



USA tiež zaviedli clá na dovoz ocele a hliníka od spojencov ako Kanada, Mexiko či EÚ. Únia reagovala dovoznými clami na vybrané americké produkty.