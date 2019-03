EÚ už dokončila všetky prípravy pre scenár tvrdého brexitu

Prípravy, ktoré exekutíva EÚ odštartovala už decembri 2017, obsahujú 90 oznámení týkajúcich sa pripravenosti a 19 legislatívnych návrhov, z ktorých EP a Rada EÚ prijali alebo schválili 17.

Brusel 25. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že dokončila proces príprav pre prípad, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu bez dohody o vystúpení, čiže tzv. tvrdým brexitom.



Prípravy, ktoré exekutíva EÚ odštartovala už decembri 2017, obsahujú 90 oznámení týkajúcich sa pripravenosti a 19 legislatívnych návrhov (z októbra 2018), z ktorých Európsky parlament a Rada EÚ prijali alebo schválili 17.



Boli reakciou na obavy občanov a podnikov z ostatných členských krajín Únie z možného chaosu a dosahu tvrdého brexitu na ich každodenný život.



Núdzové opatrenia sa týkajú najcitlivejších oblastí, akými sú letecké a cestné spojenia, preprava tovarov, zachovanie práv občanov a ich sociálneho zabezpečenia, študijné pobyty či rybné hospodárstvo. Právne kroky majú dočasný charakter a obmedzený rozsah a sú jednostranne prijaté Európskou úniou.



"Keďže je čoraz väčšia pravdepodobnosť, že Spojené kráľovstvo 12. apríla opustí EÚ bez dohody, Európska komisia dnes dokončila svoje prípravy na tvrdý brexit," uvádza sa v stanovisku EK pre médiá.



Lídri EÚ sa dohodli na možnosti odložiť brexit do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa tento týždeň schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení, ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová s EÚ. Ak by sa tak nestalo, mohol by byť brexit odložený do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.



Komisia zdôraznila, že v prípade tvrdého brexitu sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez prechodných opatrení a od toho okamihu sa na krajinu prestane vzťahovať primárne a sekundárne právo Európskej únie. Vzťahy Spojeného kráľovstva s EÚ by sa v takom prípade riadili všeobecným medzinárodným právom verejným - vrátane pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



EÚ začne na hraniciach s Britániou uplatňovať svoje pravidlá a colné sadzby, ktoré zahŕňajú kontroly colných, sanitárnych a fytosanitárnych noriem a overovanie súladu s normami EÚ. Napriek intenzívnym prípravám colných orgánov členských štátov by tieto kontroly mohli na hraniciach spôsobovať značná zdržania. Britské subjekty by prestali byť spôsobilé na to, aby za súčasných podmienok získavali granty Európskej únie a zúčastňovali sa na postupoch obstarávania v rámci Únie.



Podobne aj občania Spojeného kráľovstva prestanú byť občanmi EÚ a začnú sa na ne vzťahovať dodatočné kontroly pri prekračovaní hraníc do Únie. Členské štáty už vykonali značné prípravy v prístavoch a na letiskách, aby zabezpečili, že tieto kontroly budú vykonávané čo najúčinnejšie.



Komisia viedla s členskými štátmi EÚ rozsiahle technické diskusie o všeobecných otázkach pripravenosti a núdzových opatrení, ako aj o konkrétnych odvetvových, právnych a administratívnych otázkach. Úradníci EK vykonali pracovné cesty po hlavných mestách všetkých 27 členských štátov Únie s cieľom vysvetliť prípadné nejasnosti týkajúce sa núdzových opatrení a prediskutovať národné plány pripravenosti.



Komisia opätovne upozornila, že núdzové opatrenia nezmiernia celkový dosah brexitu bez dohody a nebudú kompenzovať nedostatočnú pripravenosť zainteresovaných strán či nahrádzať plné výhody vyplývajúce z členstva v EÚ alebo podmienky prípadného prechodného obdobia.



Núdzové opatrenia zahŕňajú pokračovanie programu PEACE na írskom ostrove do konca roka 2020; dodržiavanie rozpočtových záväzkov; otázky spojené s výkonom rybolovu; finančné služby; zachovanie prepojení v leteckej, cestnej a železničnej doprave; inšpekciu lodí a kontinuitu činnosti v oblasti námornej dopravy; zmeny v severomorsko-stredomorskom koridore s novými prístavmi spájajúcimi Írsko, Francúzsko, Belgicko a Holandsko; politiku v oblasti klímy a pokračovanie systému obchodovania s emisiami; program Erasmus+ pre študentov a učňov v zahraničí; ako aj nároky na sociálne zabezpečenie.



Tieto opatrenia riešia aj otázku vízovej vzájomnosti - to znamená bezvízové cestovanie do EÚ pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ak britská vláda recipročne zaručí nediskriminačný bezvízové cestovanie pre všetkých občanov EÚ.



