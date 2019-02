EÚ varovala Irán pred programom balistických rakiet

Stanovisko zverejnila Rada EÚ na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Brusel 4. februára (TASR) - Európska únia vyjadrila v pondelok večer podporu pre pokračovanie spoločného komplexného akčného plánu s Iránom, známeho ako tzv. jadrová dohoda, ktorý je považovaný za kľúčový prvok globálnej architektúry nešírenia jadrových zbraní. Privítala súčasne nový mechanizmus obchodovania s Iránom, ktorý obchádza americké sankcie, a zároveň varovala Teherán pred programom balistických rakiet a zasahovaním do konfliktu v Sýrii a v ďalších krajinách na Blízkom východe.



V dlho očakávanom vyhlásení o Iráne, ktorému predchádzali viac ako týždňové diskusie v Bruseli, krajiny EÚ potvrdili svoj záväzok zachrániť jadrovú dohodu s Iránom z roku 2015. Spojené štáty sa z tejto dohody stiahli a následne opäť uložili sankcie voči Iránu.



Únia minulý týždeň podporila vytvorenie špeciálneho systému navrhnutého Francúzskom, Spojeným kráľovstvom a Nemeckom (známeho pod názvom INSTEX), ktorý umožní európskym firmám obchodovať s Iránom bez toho, aby sa stali predmetom amerických sankcií.



S ohľadom na to, že viaceré európske veľmoci sú čoraz viac znepokojené pokračujúcimi testami iránskych bojových rakiet, zasahovaním tejto krajiny do niekoľkých konfliktov na Blízkom východe a nedávnymi pokusmi o útoky na opozičných predstaviteľov žijúcich v Európe, vyzvala Únia Irán na zdržanlivosť a zastavenie týchto aktivít.



Vyhlásenie EÚ kritizuje Irán za "poskytovanie vojenskej, finančnej a politickej podpory neštátnym činiteľom" v krajinách ako Sýria a Libanon. "Rada EÚ má vážne obavy týkajúce sa iránskej vojenskej angažovanosti a nepretržitej prítomnosti iránskych ozbrojených síl v Sýrii," uvádza sa v zverejnenom dokumente.



Rada EÚ pripomenula, že Irán je kľúčovým podporovateľom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, a vo vyhlásení vyzvala Teherán, aby využil svoj vplyv a presvedčil Damask, aby sa zapojil do úsilia OSN ukončiť občiansku vojnu, ktorá si od vypuknutia v roku 2011 vyžiadala vyše 360.000 ľudských životov.



"Irán naďalej vynakladá úsilie na zvýšenie rozsahu a presnosti svojich rakiet, čo spolu s nárastom počtu testov a skúšobných štartov prehlbuje nedôveru a prispieva k regionálnej nestabilite," uvádza sa v dokumente Rady EÚ. Predstavitelia členských štátov v tejto súvislosti vyjadrili nádej, že nový mechanizmus INSTEX, ktorý zachováva niektoré ekonomické výhody, pomôže Iránu rešpektovať a dodržiavať jadrovú dohodu z roku 2015. Aby však európsky mechanizmus na obchádzanie amerických sankcií fungoval, Irán musí vytvoriť vlastný podobný útvar, aby obe strany mohli obchodovať na základe barterov, bez prevodu peňazí.



