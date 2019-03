Maduro tento týždeň naznačil v rozhovore pre spravodajskú stanicu ABC News, že po návrate do vlasti môžu Guaidóa zatknúť.

Brusel 3. marca (TASR) - Európska únia varovala v sobotu vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura pred možným zatknutím opozičného vodcu Juana Guaidóa, ktorý sa snaží v krajine prevziať moc. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Akékoľvek opatrenie, ktoré by ohrozilo Guaidóovu "slobodu, bezpečnosť alebo osobnú integritu", by predstavovalo "výraznú eskaláciu napätia a stretlo by sa s rozhodným odsúdením zo strany medzinárodného spoločenstva", vyhlásila vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.



Predseda venezuelského parlamentu Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne, momentálne pokračuje v ceste po juhoamerických krajinách.



Maduro tento týždeň naznačil v rozhovore pre spravodajskú stanicu ABC News, že po návrate do vlasti môžu Guaidóa zatknúť. Venezuelský najvyšší súd mu totiž zakázal vycestovať do zahraničia, kým prebieha vyšetrovanie jeho činov, opísaných generálnym prokurátorom ako "závažné zločiny porušujúce ústavný poriadok".



"Na členov (venezuelského) Národného zhromaždenia sa vzťahuje imunita daná ústavou, ktorá musí byť plne rešpektovaná," napísala Mogheriniová vo vyhlásení v mene členských štátov EÚ. Únia presadzuje politické riešenie krízy vo Venezuele vo forme opakovaných volieb.