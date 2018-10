EÚ vyčlenila milióny eur na pomoc pre Sahel a Stredoafrickú republiku

Európska únia je jedným z najväčších prispievateľov humanitárnej pomoci pre Sahel. Podľa odhadov EÚ potrebuje v regióne Sahel núdzovú potravinovú pomoc okolo 12 miliónov ľudí.

Brusel 29. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vyčlenila v pondelok ďalších 50 miliónov eur pre región Sahel a sumu osem miliónov eur konkrétne pre Stredoafrickú republiku so zámerom pomôcť riešiť zvyšujúce sa potreby v oblasti potravín, výživy a núdzových situácií v krajinách tejto zemepisnej oblasti.



Celková humanitárna reakcia EÚ v krajinách Sahelu na rok 2018 dosahuje v súčasnosti 270 miliónov eur a 25,4 milióna eur pre Stredoafrickú republiku, kde asi 2,5 milióna ľudí - takmer polovica obyvateľstva - potrebuje humanitárnu pomoc a jeden zo štyroch obyvateľov patrí do skupín nútene vysídlených osôb.



"Pretože sa humanitárna situácia v oblasti Sahelu naďalej zhoršuje, navyšujeme našu pomoc pri riešení hlavnej potravinovej krízy v tomto regióne. Prebiehajúce násilné konflikty, ako aj dôsledky zmeny klímy spôsobujú masové vysídľovanie, akútnu podvýživu a potravinovú neistotu, ktorá postihuje milióny ľudí, predovšetkým deti," opísal situáciu eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis.



Podľa jeho slov finančné prostriedky z rozpočtu EÚ pomôžu najzraniteľnejším skupinám zabezpečiť jedlo a výživu, ale aj prístrešky, zdravotnú starostlivosť a pitnú vodu.



Finančná pomoc určená Stredoafrickej republike posilní doterajšie úsilie EÚ riešiť potreby vysídlených skupín obyvateľstva.



Európska finančná pomoc smeruje do siedmich krajín v juhosaharskom regióne Sahel: Nigérie (10 miliónov), Mali (6 miliónov), Nigeru (6 miliónov), Burkiny Faso (5 miliónov), Mauritánie (5 miliónov), Čadu (12 miliónov) a Kamerunu (3 milióny). Stredoafrická republika dostane osem miliónov eur.



Navyše, regionálne finančné prostriedky vo výške troch miliónov sú vyčlenené v regióne Sahel na zabezpečenie záchrannej liečby pri podvýžive.



Európska únia je jedným z najväčších prispievateľov humanitárnej pomoci pre Sahel. Podľa odhadov EÚ potrebuje v regióne Sahel núdzovú potravinovú pomoc okolo 12 miliónov ľudí a 4,2 milióna detí potrebuje výživovú liečbu, aby neboli vystavené riziku smrti.



Ozbrojené konflikty v celom regióne viedli k presídleniu 3,1 milióna ľudí a vytvorili ďalšie krízové situácie. Celkovú situáciu zhoršilo aj vyčíňanie prírodných živlov a chorôb. Povodne, ktoré od polovice augusta postihujú Niger, Mali a Nigériu, ešte viac ohrozili zdravie a bezpečnosť miestnych populácií. V Nigérii a Čade sa v posledných mesiacoch rozšírili aj epidémie a cholera.