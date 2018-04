EÚ vyšle do Zimbabwe volebných pozorovateľov

Ide o prvé prezidentské a parlamentné voľby v tejto africkej krajine od vlaňajšieho zosadenia prezidenta Roberta Mubageho.

Brusel 27. apríla (TASR)- Európska únia (EÚ) vyšle do Zimbabwe tím volebných pozorovateľov, ktorí tam budú monitorovať priebeh prezidentských a parlamentných volieb stanovených na júl. Uviedla to v piatok šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová.



Agentúra DPA pripomenula, že ide o prvé prezidentské a parlamentné voľby v tejto africkej krajine od vlaňajšieho zosadenia prezidenta Roberta Mubageho.



Emmerson Mnangagwa, ktorý vo funkcii nahradil Mubageho, opakovane sľubuje slobodné a spravodlivé voľby, ktoré sa uskutočnia podľa plánu v roku 2018.



Únia vyšle pozorovateľov ako prejav "ďalšej významnej podpory zimbabwianskeho demokratizačného procesu", uviedla Mogheriniová na stretnutí so zimbabwianskym ministrom zahraničných vecí Sibusisom Busim Moyom.



Zimbabwianska armáda v polovici novembra 2017 nenásilne prevzala moc v krajine po tom, čo Mugabe odvolal Mnangagwu z funkcie viceprezidenta. Armáda sa totiž obávala, že Mugabe by mohol moc odovzdať svojej neobľúbenej manželke Grace.



Autoritatívny Mugabe bol mnohými pokladaný za hlavnú príčinu hospodárskeho úpadku svojej krajiny. Vládol v nej takmer neobmedzene 37 rokov, teda odvtedy, čo Zimbabwe vyhlásilo nezávislosť od Británie.