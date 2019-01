EÚ vyzvala na sprísnenie podmienok pre udeľovanie zlatých víz

Najväčšiu kritiku v tejto súvislosti vyvolávajú Bulharsko, Cyprus a Malta. Tie ponúkajú zlaté víza aj takým zahraničným investorom, ktorí nemajú väzbu na danú krajinu ani v nej nežijú.

Brusel 23. januára (TASR) - Európska únia vyzvala členské krajiny na sprísnenie podmienok udeľovania takzvaných zlatých víz bohatým ľuďom žijúcim mimo Únie. Varovala pritom, že tento spôsob udeľovania môže ohroziť bezpečnosť a viesť k porušovaniu daňových zákonov, informovala agentúra AP.



Problematike zlatých víz a pasov sa venuje správa, ktorú v stredu zverejnila Európska komisia (EK). Jej súčasťou je odporúčanie, aby tie členské štáty EÚ, ktoré takéto víza vydávajú, sprísnili preverovanie osôb o ne žiadajúcich.



Komisia pritom varovala, že získanie zlatého pasu v jednej z členských krajín môže otvoriť cestu k získaniu občianstva alebo trvalého pobytu vo všetkých 28 štátoch Únie.



Eurokomisia varovala, že bude monitorovať, či je pri udeľovaní zlatých víz plne dodržiavaná legislatíva EÚ.



"Nesmie dôjsť k ohrozeniu (výsledkov) práce, ktorú sme v posledných rokoch spoločne vykonali v oblasti zvyšovania bezpečnosti, posilňovania našich hraníc a vyplňovania informačných medzier," uviedol eurokomisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopulos.



Najväčšiu kritiku v tejto súvislosti vyvolávajú Bulharsko, Cyprus a Malta. Tie ponúkajú zlaté víza aj takým zahraničným investorom, ktorí nemajú väzbu na danú krajinu ani v nej nežijú. Takzvané "investičné víza" celkovo ponúka cudzincom až 20 členských štátov EÚ.



Brusel namieta, že občianstvo by sa malo udeľovať len v tých prípadoch, keď existuje skutočné prepojenie s danou krajinou. Rozhodnutie o udelení alebo neudelení je však záležitosťou jednotlivých členských štátov EÚ.



Eurokomisárka pre spravodlivosť Věra Jourová už vlani v auguste varovala, že by sa prostredníctvom zlatých víz mohli do EÚ dostávať kriminálnici s úmyslom ohroziť bezpečnosť Európy alebo prepierať špinavé peniaze. Spolu s občianstvom jednej krajiny by pritom získali rôzne práva vrátane voľného pohybu po celej 28-člennej Únii.