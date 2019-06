EÚ vyzvala na transparentnosť ohľadom protestov na Tchien-an-men

Mogheriniová dodala, že pre všetkých zadržaných v spojitosti s protestmi a spomienkovými podujatiami Európska únia očakáva náležité súdne konanie.

Peking 4. júna (TASR) - Európska únia v utorok vyzvala na väčšiu transparentnosť v súvislosti s informovaním o násilnom potlačení protestov na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) z roku 1989, informuje agentúra DPA.



"Presné počty tých, ktorí prišli o život a boli zadržaní 4. júna i počas následných násilných zásahov, neboli nikdy potvrdené a možno sa ich ani nikdy nedozvieme," uviedla šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová vo vyhlásení zverejnenom pri príležitosti 30. výročia protestov, ktoré viedli ku krvavému zásahu armády proti demonštrantom.



"Poskytnutie pravdivých informácií o týchto udalostiach, zabitých, zadržaných či nezvestných v spojitosti s protestmi na Tchien-an-men, je dôležité pre budúce generácie a kolektívnu pamäť," uviedla.



Mogheriniová dodala, že pre všetkých zadržaných v spojitosti s protestmi a spomienkovými podujatiami Európska únia očakáva náležité súdne konanie. Šéfka diplomacie EÚ zároveň vyzvala čínske orgány na prepustenie šiestich ľudskoprávnych aktivistov a právnikov.



Demonštrácie za nastolenie základných ľudských práv, slobody slova a proti komunistickej vláde sa konali pod študentským vedením na Tchien-an-men od 15. apríla do 4. júna. Ich potlačenie armádou si podľa odhadov vyžiadalo 1000 - 10.000 obetí na životoch.



Čína sprísnila bezpečnosť v Pekingu

Čínske úrady sprísnili v utorok bezpečnostné opatrenia v centre Pekingu v súvislosti s 30. výročím potlačenia prodemokratických protestov na tamojšom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men). Informovala o tom agentúra AP.



V okolí námestia bolo v utorok od rána uzavretých viacero ulíc a zvýšený počet kontrolných stanovíšť. Uniformovaní policajti preverovali totožnosť všetkých turistov aj miestnych obyvateľov, ktorí vychádzali zo stanice metra v blízkosti Tchien-an-men.



Zahraničných novinárov na námestie buď vôbec nevpustili, alebo im zakázali fotografovať. Úrady ich podľa agentúry AFP varovali, že v prípade vykonávania "nezákonných" aktivít im nemusia predĺžiť víza.



Na námestí ráno bez mimoriadnych udalostí prebehlo zvyčajné vztyčovanie čínskej vlajky. Policajti dohliadali na to, aby sa v jeho okolí na dlhšie nezastavovali nijaké autá ani autobusy.



Čínske úrady už pred blížiacim sa výročím zadržali viacero aktivistov a disidentov, zatiaľ čo populárne internetové stránky, umožňujúce vysielanie videozáberov v priamom prenose, vypli z dôvodu údajnej technickej údržby. Po zadaní názvu Tchien-an-men na čínskej mikroblogovacej sieti Weibo sa zobrazovalo logo osláv 70. výročia založenia komunistickej strany Číny, píše AFP.



Demonštrácie za dodržiavanie základných ľudských sa konali na Tchien-an-men od 15. apríla do 4. júna 1989. Ich potlačenie armádou si podľa odhadov vyžiadalo 1000 - 10.000 obetí na životoch. Čína oficiálne priznáva len zhruba tri stovky obetí.



Vládnuca čínska komunistická strana podľa AFP potláča akúkoľvek diskusiu o udalostiach z roku 1989. Spomienkové podujatia sa v utorok v rámci Číny konajú len v Hongkongu a Macau, ktoré si ako bývalé európske kolónie stále udržiavajú určitú mieru autonómie. Zhromaždenia na pamiatku obetí z Tchien-an-men sa majú konať aj na Taiwane, vo Washingtone či Paríži.