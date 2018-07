EÚ začne skúmať právne predpisy v Macedónsku s ohľadom na právo Únie

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, ktorú pod týmto názvom zaregistrovali v roku 1993 dočasne v Organizácii Spojených národov, je od konca roka 2005 kandidátskym štátom na členstvo v EÚ.

Skopje 2. júla (TASR) - Prístupové rokovania Európskej únie (EÚ) s Macedónskom by sa mohli začať v júni 2019, ako naznačili nedávno oficiálne miesta v Bruseli, avšak už podstatne skôr - 17. júla 2018 začne Únia so skúmaním právnych predpisov balkánskej krajiny s ohľadom na právo EÚ.



Vyplýva to z vyjadrenia macedónskeho premiéra Zorana Zaeva, ktoré odznelo v pondelok na pôde parlamentu v Skopje.



Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, ktorú pod týmto názvom zaregistrovali v roku 1993 dočasne v Organizácii Spojených národov, je od konca roka 2005 kandidátskym štátom na členstvo v EÚ. Jej prípadné prístupové rokovania však po roky blokovalo Grécko v súvislosti s donedávna nevyriešením sporom o jej názov.



Ako je známe, ministri zahraničných vecí Macedónska a Grécka podpísali 17. júna 2018 dohodu, v zmysle ktorej sa Macedónsko bude volať Republika Severné Macedónsko.



Grécko nesúhlasilo s bežne používaným názvom Macedónsko (v macedónčine Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom historického severogréckeho regiónu (v starogréčtine Makedoniá). Atény to dávali do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje a namietali, že Macedónsko si tým uzurpuje staroveké a antické grécke dedičstvo



Aj podpísaný kompromis má však v oboch krajinách odporcov, ktorí takmer denne dávajú o sebe hlasito počuť tak v Aténach, Solúne, ako aj v Skopje.



K oficiálnej zmene názvu i macedónskej ústavy by malo dôjsť až po referende, ktoré je naplánované na september alebo október 2018. Ak občania dohodu v plebiscite odmietnu, budú nasledovať predčasné voľby. Premiér Zoran Zaev minulý týždeň avizoval, že v prípade neúspešného referenda odstúpi z funkcie.