EÚ zaregistruje iniciatívu za označovanie vegetariánskych potravín

Brusel 7. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať európsku občiansku iniciatívu s názvom Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske/vegetariánske/vegánske.



Autori iniciatívy vo svojom stanovisku uviedli, že vegetariáni a vegáni sa v celej EÚ snažia identifikovať vhodné potraviny pre svoje potreby. "Musíme preskúmať zoznam zložiek potravinárskeho výrobku, aby sme zistili, či je vhodný na nákup, s uvedomením si nejednoznačných zložiek, ktoré by mohli byť buď rastlinného, alebo živočíšneho pôvodu," uvádza sa v dokumente predloženom iniciatívou občanov.



Organizátori v tejto súvislosti vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla povinné obrazové štítky pre všetky potravinové produkty, s jasným spresnením, že ide o nevegetariánske, vegetariánske alebo vegánske výrobky.



Komisia upozornila, že jej rozhodnutie sa týka iba registrácie iniciatívy a nie právnej prípustnosti tohto návrhu. O tom v ďalšej fáze rozhodnú právni odborníci eurokomisie.



K registrácii uvedenej iniciatívy dôjde v pondelok 12. novembra. Potom budú mať organizátori iniciatívy k dispozícii jeden rok na to, aby zhromaždili milión podporných podpisov z najmenej siedmich členských štátov EÚ. Komisia bude musieť následne do troch mesiacov reagovať a rozhodnúť o tom, či túto žiadosť zohľadní alebo nie. V oboch prípadoch musí exekutíva EÚ vysvetliť svoje konanie.



