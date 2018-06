EÚ zhodnotila situáciu v roku 2017 podľa Charty základných práv

Uvádza sa v nej, že hoci rok 2017 bol v znamení výziev v oblasti základných práv, existujúce štruktúry a nástroje na zabezpečenie týchto práv sa ukázali ako funkčné.

Brusel 6. júna (TASR) - Európska komisia v stredu zverejnila výročnú správu o Charte základných práv EÚ za rok 2017. Uvádza sa v nej, že hoci rok 2017 bol v znamení výziev v oblasti základných práv, existujúce štruktúry a nástroje na zabezpečenie týchto práv sa ukázali ako funkčné.



Exekutíva EÚ upozornila, že v roku 2018 jej ústrednou témou bude ďalšia podpora dodržiavania a presadzovania základných práv, zásad právneho štátu a demokracie, čo zahŕňa aj pestovanie slobodnej občianskej spoločnosti.



Prvý podpredseda EK Frans Timmermans pri tejto príležitosti upozornil, že tento rok oslavujeme 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN. "Je to vhodná príležitosť pripomenúť, že Európska únia stojí na troch pilieroch, ktorými sú základné práva, demokracia a právny štát. Naša charta základných práv nie je predmetom diskusie. Inštitúcie EÚ sú ňou viazané, a to platí aj pre členské štáty pri dodržiavaní práva Európskej únie," zdôraznil Timmermans.



Podľa eurokomisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej rok 2017 bol v znamení určitého povzbudzujúceho vývoja, napríklad v boji proti rasizmu a nenávistným prejavom na internete. Upozornila však, že vlani EÚ čelila aj závažným problémom, keď sa zásady právneho štátu, nezávislosť súdnictva a činnosť organizácií občianskej spoločnosti v niektorých členských krajinách dostali do ohrozenia.



Eurokomisia sa vlani na podporu základných práv zameriavala iniciatívami, ako sú podpora demokracie a občianskej spoločnosti, posilňovanie sociálnych práv, boj proti diskriminácii žien, ochrana migrujúcich detí, boj proti diskriminácii a boj proti rasizmu, a to na internete aj mimo neho, a snažila sa o zlepšenie prístupu k spravodlivosti a účinným prostriedkom nápravy.



Charta základných práv Európskej únie sa stala právne záväznou s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009. Ustanovenia tejto charty sú určené najmä pre inštitúcie EÚ a pre vnútroštátne orgány, len ak vykonávajú právo EÚ.



spravodajca TASR Jaromír Novak