Eurokomisia chce vysvetlenie podozrení zo zneužívania eurofondov v SR

Informácie o možnom zneužívaní eurofondov v poľnohospodárstve sa objavili po vražde novinára Jána Kuciaka.

Brusel 1. marca (TASR) - Európska komisia (EK) žiada o vysvetlenie podozrení týkajúcich sa zneužívania eurofondov v oblasti poľnohospodárstva na Slovensku. O objasnenie situácie požiadala vo štvrtok v liste Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Vyplýva to z oficiálneho vyhlásenia EK.



"O dianí na Slovensku a všetkých zverejnených správach sme informovaní a situáciu sledujeme. Dnes Európska komisia zaslala list Poľnohospodárskej platobnej agentúre so žiadosťou o vysvetlenie podozrení týkajúcich sa zneužívania fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení EK.



"Tolerancia Európskej komisie voči korupcii je nulová a od členských štátov očakávame, že jej budú účinne predchádzať. Akékoľvek podozrenia a obvinenia z nesprávneho nakladania s prostriedkami EÚ berieme vážne," zdôraznila EK.



V tejto súvislosti komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger v rozhovore pre nemecký denník Die Welt uviedol, že EK bude preverovať informácie o možnom zneužívaní dotácií z európskeho rozpočtu do poľnohospodárstva na Slovensku.



"Dôkladne sa pozrieme na tento prípad. O niekoľko týždňov budeme mať jasno ohľadom finančných tokov a možného zneužitia," povedal eurokomisár, ktorý podľa vlastných slov považuje "za možné, že v tomto prípade boli priame alebo nepriame platby poľnohospodárom alebo agrárnym podnikom z nášho európskeho rozpočtu zneužité na kriminálne ciele".



Mladý slovenský novinár zverejnil informácie, ktoré je teraz potrebné "bezpodmienečne preveriť", uviedol Oettinger. "Je to vážne obvinenie, že sa s prostriedkami európskeho rozpočtu nenarábalo riadne a že je v hre možno aj korupcia či dokonca mafia," vyhlásil komisár.