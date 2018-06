EÚ bude rokovať o spolupráci so štátmi Afriky, Karibiku a Tichomoria

Eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj uviedol, že exekutíva EÚ je pripravená vstúpiť do moderného a dynamického partnerstva s krajinami v Afrike, Karibiku a Tichomorí.

Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že v piatok získala od Rady EÚ mandát na otvorenie rokovaní o novej dohode o partnerstve s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT).



Rozhodnutie Rady EÚ umožňuje v nasledujúcich týždňoch začať rokovania so skupinou štátov AKT. Platnosť existujúceho právneho rámca, známeho ako Dohoda z Cotonou, sa skončí vo februári 2020.



Eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica pri tejto príležitosti uviedol, že exekutíva EÚ je pripravená vstúpiť do moderného a dynamického partnerstva s krajinami v Afrike, Karibiku a Tichomorí.



"Nové partnerstvo bude silným nástrojom na spoločné riešenie globálnych výziev - od boja proti chudobe a nerovnosti až po mier a bezpečnosť, od zmeny klímy po trvalo udržateľný rast pre všetkých," zhodnotil Mimica.



Kľúčovým cieľom rokovaní bude podľa EK zabezpečiť nový právne záväzný rámec prispôsobený súčasnej realite. Obe strany preskúmajú nové spôsoby dosiahnutia kľúčových záujmov a riešenia globálnych výziev, ako sú inkluzívny rast, investície, vytváranie pracovných miest, trvalo udržateľný rozvoj, mier, bezpečnosť a migrácia, ľudský rozvoj, základné slobody, ľudské práva, právny štát a demokratické zásady.



EÚ chce vytvoriť so štátmi AKT silnú alianciu na medzinárodných fórach, lebo obe skupiny predstavujú viac ako polovicu členských štátov OSN.



Snahou oboch strán je tiež vyvodiť ponaučenie zo 43-ročnej spolupráce medzi EÚ a krajinami AKT s cieľom podporiť zavedené schémy trvalo udržateľného rozvoja.



