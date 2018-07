Eurokomisia oznámila stav príprav na rôzne možné scenáre brexitu

Komisia pripomenula, že od 30. marca 2019 Spojené kráľovstvo už nebude členom Únie a stane sa treťou krajinou.

Brusel 19. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala oznámenie, v ktorom opisuje prebiehajúcu prácu zameranú na zaistenie pripravenosti na všetky scenáre odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ (brexit).



Komisia pripomenula, že od 30. marca 2019 Spojené kráľovstvo už nebude členom Únie a stane sa treťou krajinou. Bude to mať dôsledky pre občanov, podniky a správne orgány v Spojenom kráľovstve aj v EÚ. Podľa správy EK tieto dôsledky siahajú od nových kontrol na vonkajších hraniciach EÚ so Spojeným kráľovstvom cez platnosť licencií, osvedčení a povolení vydaných Spojeným kráľovstvom až po iné pravidlá pre prenos údajov.



Štvrtkový text EK vyzýva členské štáty a súkromných aktérov na zintenzívnenie príprav a reaguje na júnovú žiadosť Európskej rady, aby sa zaistila lepšia pripravenosť na všetkých úrovniach a na všetky možné scenáre.



Eurokomisia upozornila, že EÚ neúnavne pracuje na dosiahnutí dohody s Londýnom, ktorá by umožnila riadený odchod, brexit však nevyhnutne povedie k rôznym narušeniam, napríklad v dodávateľských reťazcoch podnikov.



Keďže v tejto chvíli nie je isté, či 30. marca 2019 bude existovať ratifikovaná dohoda o vystúpení, prípadne čo bude táto dohoda obsahovať, eurokomisia pracuje na tom, aby sa zabezpečila dobrá pripravenosť inštitúcií EÚ, členských štátov a súkromných aktérov na brexit. Keby sa dohoda dosiahla, Spojené kráľovstvo už nebude členským štátom a už nebude mať rovnaké výhody ako člen Únie. Je preto dôležité pripraviť sa na situáciu, že Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou, a to aj v prípade dohody medzi Bruselom a Londýnom.



Komisia zároveň upozornila, že príprava na brexit nie je len vecou inštitúcií EÚ. Vyžaduje si spoločné úsilie na úrovni EÚ, ako aj na celoštátnych a regionálnych úrovniach, do ktorého sa musia zapojiť predovšetkým hospodárske subjekty a iní súkromní aktéri – všetci musia zintenzívniť prípravu na rôzne možné scenáre a prevziať zodpovednosť za svoju špecifickú situáciu.



Európania sa musia pripraviť na dva možné hlavné scenáre: 1) ak sa dohoda o brexite ratifikuje pred 30. marcom 2019, právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť 1. januára 2021 (po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia); 2) ak sa dohoda o brexite neratifikuje pred 30. marcom 2019, nebude žiadne prechodné obdobie a právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť od 30. marca 2019.



V piatok (20.7.) bude v Bruseli zasadať Rada EÚ pre všeobecné záležitosti, na ktorej sa európski diplomati budú venovať výlučne otázkam spojeným s brexitom.



Spravodajca TASR Jaromír Novak