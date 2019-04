EK spustila rozpravu o tom, ako zlepšiť ochranu právneho štátu

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans v tejto súvislosti upozornil, že schopnosť Únie zasadzovať sa za dodržiavanie zásad právneho štátu má v súčasnosti väčší význam než kedykoľvek predtým.

Brusel 3. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) spustila v stredu rozpravu o právnom štáte v Európskej únii a načrtla smery, akými by sa mohol uberať budúci vývoj v tejto oblasti.



Stredajšie oznámenie EK ponúka prehľad dostupných nástrojov na monitorovanie, posudzovanie a ochranu právneho štátu v Únii. Rekapitulujú sa v ňom aj skúsenosti z uplynulých rokov, na základe ktorých môžu členské krajiny začať širšiu celoeurópsku diskusiu o možnostiach ďalšieho posilnenia právneho štátu.



V správe EK sa uvádza, že skúsenosti z minulosti poukazujú najmä na potrebu dôraznejšie sa zasadzovať o právny štát, včas predchádzať rizikám alebo porušovaniu zásad právneho štátu, ako aj na potrebu účinnej reakcie, ak takáto situácia v Únii nastane.



Prvý podpredseda EK Frans Timmermans v tejto súvislosti upozornil, že schopnosť Únie zasadzovať sa za dodržiavanie zásad právneho štátu má v súčasnosti väčší význam než kedykoľvek predtým. Spresnil, že ide o základné hodnoty EÚ, o to, "kým sme", a aj to, že fungovanie EÚ ako celku závisí od fungovania právneho štátu vo všetkých jej členských štátoch.



"Nastal čas, aby sme sa spoločne so všetkými inštitúciami, členskými štátmi, jednotlivými orgánmi a zainteresovanými stranami zamysleli nad tým, ako brániť a pozdvihnúť právny štát v Únii," uviedol Timmermans.



Správa EK upozornila, že právny štát v Európe sa v posledných rokoch ocitol pod veľkým tlakom. Cieľom stredajšieho oznámenia je nadviazať na prebiehajúce diskusie a skúsenosti z minulosti a vytýčiť možné smery, ktorými by sa mali uberať úvahy o budúcom vývoji.



Komisia spresnila, že už dnes používa širokú škálu nástrojov, ktoré jej umožňujú dôkladne monitorovať a posudzovať nedostatky týkajúce sa právneho štátu v členských štátoch a reagovať na ne. Patrí k nim rámec na podporu právneho štátu, postup podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, postupy v prípade nesplnenia povinnosti a v neposlednom rade aj "európsky semester", čiže porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície, ako aj mechanizmus spolupráce a overovania (platí pre Bulharsko a Rumunsko).



Na základe doterajších skúseností so všetkými z týchto nástrojov eurokomisia načrtla predstavu o troch pilieroch, ktoré by mohli prispieť k účinnému presadzovaniu právneho štátu v Únii: lepšia osveta, včasná prevencia a adekvátna reakcia.



Lepšia osveta podľa EK znamená, že v jednotlivých členských štátoch treba vyvinúť väčšie úsilie zamerané na zvyšovanie povedomia o normách právneho štátu a judikatúre v tejto oblasti.



Pri včasnej prevencii EK pripomenula, že prvoradú zodpovednosť za dodržiavanie zásad právneho štátu nesú členské štáty, EÚ však môže poskytnúť významnú podporu pri budovaní odolnosti hlavných systémov a inštitúcií.



Adekvátna reakcia znamená, že EK môže na rôznorodý charakter problémov v oblasti právneho štátu poskytnúť rôznorodé účinné reakcie. Komisia zabezpečuje správne uplatňovanie práva EÚ prostredníctvom postupov pre neplnenie povinností, v určitých oblastiach politiky však môžu byť vhodné iné prístupy, akým je napríklad návrh o ochrane finančných záujmov EÚ. Komisia tu navrhuje preskúmať aj iné možnosti, ako zdokonaliť súčasný rámec na podporu právneho štátu.



Komisia vyzvala Európsky parlament, Európsku radu a Radu EÚ a samotné členské štáty, ako aj na príslušné zainteresované strany vrátane justičných sietí a občianskej spoločnosti, aby preskúmali otázky nastolené v jej oznámení a prispeli konkrétnymi podnetmi k tomu, ako v budúcnosti posilniť súbor nástrojov na ochranu právneho štátu.



