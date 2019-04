Eurokomisia víta dohodu o zriadení zboru 10.000 príslušníkov Frontexu

Ten by sa mal sformovať postupne do roku 2027 a bude pripravený kedykoľvek podporiť členské štáty, ktoré sa ocitnú pod tlakom migračnej vlny.

Brusel 1. apríla (TASR) - Predstavitelia členských krajín EÚ (Rada EÚ) odobrili v pondelok politickú dohodu dosiahnutú minulý týždeň s Európskym parlamentom (EP) s cieľom posilniť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Európska komisia (EK) privítala správu, že spolurozhodovacie orgány EÚ sa dokázali v tejto záležitosti dohodnúť.



Ústrednou črtou posilnenej agentúry bude stály zbor s počtom 10.000 príslušníkov pohraničnej stráže. Ten by sa mal sformovať postupne do roku 2027 a bude pripravený kedykoľvek podporiť členské štáty, ktoré sa ocitnú pod tlakom migračnej vlny.



Agentúra Frontex bude mať zároveň aj silnejší mandát v oblasti návratovej politiky a bude užšie spolupracovať s nečlenskými krajinami EÚ vrátane krajín mimo bezprostredného susedstva EÚ.



Nová európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorá bola schválená v rekordne krátkom čase šiestich mesiacov, podľa eurokomisie predstavuje zlom v schopnosti EÚ lepšie kolektívne chrániť vonkajšie hranice EÚ.



Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti vyhlásil, že dohoda medzi inštitúciami EÚ zaručila, že odteraz bude mať európska pohraničná a pobrežná stráž plnú operačnú kapacitu a právomoci, ktoré sú potrebné na účinné a úplné podporovanie členských štátov čeliacich náporom na ich hraniciach. "S lepšou kontrolou vonkajších hraníc, bojom proti nelegálnej migrácii, vykonávaním návratov a spoluprácou s tretími krajinami môžeme uspieť len vtedy, ak to urobíme spoločne. V konečnom dôsledku to pomôže zachovať dlhodobú životaschopnosť schengenského priestoru voľného pohybu," opísal situáciu komisár.



Úlohou agentúry Frontex je podporovať členské štáty EÚ, nenahrádza ich zodpovednosť v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratovej politiky.



Posilnená agentúra získa stály zbor v počte 10.000 príslušníkov pohraničnej stráže, ktorý bude schopný kedykoľvek a kdekoľvek podporovať tie štáty, ktoré sa ocitnú v núdzi. Agentúra bude mať vlastný rozpočet na získanie potrebného vybavenia, ako sú plavidlá, lietadlá či vozidlá. Stály zbor bude vykonávať úlohy spojené s kontrolou hraníc a navracaním iba so súhlasom hostiteľského členského štátu. Pôjde o kontroly totožnosti, povoľovanie vstupu na vonkajších hraniciach či vykonávanie hraničných kontrol.



Okrem organizovania a financovania spoločných návratových operácií bude Frontex schopný podporovať členské štáty vo všetkých fázach návratovej politiky, pričom členské štáty zostanú zodpovedné za prijímanie rozhodnutí o návrate. Táto podpora bude zahŕňať identifikáciu štátnych príslušníkov nečlenských krajín EÚ bez práva na pobyt alebo získavanie cestovných dokladov.



Agentúra má väčšie právomoci v oblasti spolupráce s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. Po predchádzajúcom súhlase príslušnej krajiny bude môcť začať spoločné operácie a nasadzovať zamestnancov mimo EÚ, aj do krajín nesusediacich s Úniou, s cieľom poskytovať podporu pri riadení hraníc a migrácie.



Agentúra, ktorej sídlo je vo Varšave, bude môcť zriadiť svoje pobočky v členských štátoch EÚ a aj v tretích krajinách, ak bude treba logisticky podporiť jej operačné činnosti a zaručiť plynulý priebeh operácií.



Dohodu ešte musia oficiálne schváliť europoslanci v pléne EP a ministri členských krajín. Text dohody bude následne zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a po 20 dňoch rozšírený mandát európskej pohraničnej a pobrežnej stráže nadobudne účinnosť. Nový stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže bude k dispozícii na nasadenie od roku 2021 a plne funkčným, s kapacitou 10.000 príslušníkov, sa stane do roku 2027.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)