Eurokomisia víta postoj EP k investičnému programu InvestEU

Brusel 17. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí v stredu v Štrasburgu prijali svoj rokovací mandát k novému programu InvestEU zameranom na podporu súkromných a verejných investícií v Európe v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ.



Europarlament po prijatí viacerých úprav jasnou väčšinou schválil svoj rokovací mandát k novému programu EÚ, ktorý by mal v rokoch 2021 - 2027 podporiť investície a zlepšiť prístup firiem k financiám. Program InvestEU by mal slúžiť ako odrazový mostík pre investície, ktoré by boli za normálnych okolností ťažko realizovateľné. Nový program má nahradiť aktuálny Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý bol zriadený v reakcii na nedávnu finančnú krízu.



Poslanci vo svojom texte uznesenia presadili viacero zmien, keď žiadajú zvýšenie objemu záruk EÚ na 40,8 miliárd eur (bežné ceny), ktoré by mali mobilizovať dodatočné súkromné investície v objeme 698 miliárd eur. Eurokomisia navrhovala záruky vo výške 38 miliárd eur s cieľom naštartovať investície vo výške 650 miliárd eur.



EP presadzuje, aby do programu boli zavedené aj nové zámery ako je zvýšenie miery zamestnanosti v EÚ, dosahovania cieľov Parížskej dohody o zmene klímy či podpory hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti a podľa europoslancov by najmenej 40 % z celkového finančného balíka programu InvestEU malo byť naviazaných na klimatické ciele.



Podpredseda EK zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v správe pre médiá pripomenul, že InvestEU je dôležitý krok smerom k vytvoreniu programu, ktorý pod jednou strechou spojí investičné finančné nástroje EÚ a ktorý by mal zmobilizovať investície vo výške najmenej 650 miliárd eur.



Eurokomisia - potom ako EP prijal svoj rokovací mandát - vyzýva členské štáty EÚ, aby sa tiež rýchlo dohodli na svojom postoji a aby čo najskôr došlo k trialógu, rokovaniam medzi tromi hlavnými inštitúciami Únie.



"Európa potrebuje viac investícií na podporu pracovných miest, inovácií a zručností. Vďaka programu InvestEU posúvame investičný model, ktorý mení pravidlá hry, na vyššiu úroveň, a chceme ho rozšíriť na celú sériu programov financovania EÚ, čím sa zjednoduší prístup k financovaniu a väčšiemu zameraniu sa na opatrenia v oblasti klímy, sociálne začlenenie a súdržnosť," opísal situáciu Katainen.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)