Eurokomisia zverejnila návrh opatrení pre prechodné obdobie

Brusel 7. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu zverejnila návrh znenia prechodných opatrení, ktoré bude potrebné zahrnúť do dohody o tzv. brexite po tom, ako Spojené kráľovstvo prejavilo záujem zostať aj po vystúpení z EÚ dočasne členom jednotného trhu EÚ a colnej únie.



Dátum vystúpenia Británie z EÚ bol stanovený na 29. marca 2019, prechodné obdobie by malo trvať do konca roku 2020.



Text zverejnený exekutívou EÚ odzrkadľuje jasný a podrobný mandát, ktorý jej členské štáty vlani v apríli a decembri a tento rok v januári poskytli na dohodnutie možných prechodných opatrení.



Keďže Spojené kráľovstvo zostane súčasťou jednotného trhu, vrátane všetkých štyroch slobôd, do 31. decembra 2020, bude zároveň viazané právnymi predpismi EÚ a jurisdikciou Súdneho dvora EÚ, pričom sa nebude zúčastňovať na rozhodovacom procese Únie. Prechodné ustanovenia obmedzujú možnosti Spojeného kráľovstva reagovať a vystupovať samostatne v tomto období v oblastiach zahraničnej a vojenskej politiky, medzinárodného obchodu a inštitucionálnych vzťahov, ak by takéto konanie išlo proti záujmom EÚ a základným zmluvám o EÚ.



Komisia vo svojom návrhu naznačila aj možné sankcie v prípade "nečestnej hry" Londýna počas prechodného obdobia v rokoch 2019 - 2020. Podľa spravodajstva viacerých tlačových agentúra zmienka o sankciách nahnevala tábor britských euroskeptikov, ktorí sú prívržencami brexitu.



V návrhu dokumentu EK sa ako možnosť sankcií uvádza mechanizmus pozastavenia určitých výhod pre Spojené kráľovstvo vyplývajúcich z jeho účasti na jednotnom trhu EÚ. V praxi to za istých okolností znamená zavedenie colných sadzieb v období pred decembrom 2020.



"Počas prechodného obdobia musí každý hrať podľa rovnakých pravidiel," vysvetlil pozíciu eurokomisie Stefaan De Rynck, poradca hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera. Na svojom účte na Twitteri spresnil, že "možnosť uplatnenia sankcií v prípade nečestnej hry je súčasťou akejkoľvek dohody".



Londýn zatiaľ nezverejnil svoje pozície ohľadom prechodného obdobia. Očakáva sa, že britská premiérka Theresa Mayová tak urobí najneskôr 23. februára na neformálnom summite EÚ v Bruseli.



spravodajca TASR Jaromír Novak