Euronews: Maďarsko blokuje zverejnenie správy RE o stave korupcie

Vlaňajšia správa sa sústredila na predchádzanie korupcie v prípade parlamentných poslancov, sudcov a prokurátorov.

Budapešť 26. júna (TASR) - Maďarsko opäť nefiguruje vo výročnej správe Skupiny štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO). Uviedla to v stredu webová stránka televízie Euronews, podľa ktorej vláda v Budapešti nesúhlasila so zverejnením tej časti správy, ktorá sa týka Maďarska.



Výročná správa za rok 2018 je doposiaľ celkovo štvrtou v poradí. Dokument protikorupčného orgánu Rady Európy obsahuje aj analýzu situácie v Maďarsku, avšak vládny kabinet odmietol dať súhlas na jej publikovanie.



"Je veľmi ťažké hovoriť o Maďarsku, lebo nesúhlasilo so zverejnením správy - a preto nemôžem hovoriť o detailoch. Môžem však potvrdiť, že aj voči Maďarsku sa začali konania pre korupciu," povedal pre Euronews šéf GRECO Marin Mrčela. Zdôraznil, že k zverejneniu správy o stave korupcie je potrebný súhlas daného štátu.



Vlaňajšia správa sa sústredila na predchádzanie korupcie v prípade parlamentných poslancov, sudcov a prokurátorov, pripomína Euronews.



Mrčela podotkol, že maďarská vláda nevysvetlila dôvod odmietnutia zverejnenia správy. Okrem Maďarska nesúhlasilo s jej publikovaním iba Bielorusko, ktoré síce nie je členom RE, ale je členom GRECO.



"Maďarsko so zverejnením prvých dvoch analýz súhlasilo, avšak maďarská vláda zatiaľ ešte stále nedala súhlas (ani na túto najnovšiu,) ani na výročnú správu za rok 2017," dodal s poznámkou, že GRECO aj napriek tomu adresovalo Maďarsku odporúčania v oblasti transparentnosti fungovania poslancov, sudcov a prokurátorov.



"Vieme iba toľko, že správa je relatívne kritická k situácii korupcie v Maďarsku. To je zrejme príčinou, prečo vláda odmieta jej zverejnenie. Je to jednoznačné priznanie, že v Maďarsku vážna systémová korupcia ohrozuje verejné financie a v rámci nich obzvlášť fondy EÚ. Kabinet sa namiesto toho, aby voči korupcii zasiahol, snaží zakázať, prípadne utajiť zlé správy," komentoval situáciu poslanec Európskeho parlamentu za opozičnú stranu Dialóg (Párbeszéd) Benedek Jávor.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach