EP aj naďalej trvá na skrátení vnútroschengenských hraničných kontrol

Brusel 4. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) posunuli vo štvrtok do druhého čítania návrh na výrazné obmedzenie trvania dočasných kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru a sprísnenie podmienok ich zavádzania.



Kódex schengenských hraníc, ktorý by mal byť na základe textu schváleného v EP novelizovaný, v súčasnosti umožňuje členským štátom dočasne vykonávať kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru v prípadoch závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti.



Za obmedzenie vnútroschengenských hraničných kontrol hlasovalo 339 poslancov, 205 bolo proti a 62 sa zdržalo. Poslanci EP tým potvrdili svoju pozíciu z novembra 2018, podľa ktorej by mala byť počiatočná dĺžka trvania kontrol po ich prvotnom zavedení skrátená zo šiestich na dva mesiace. Maximálne obdobie výkonu kontrol by malo byť skrátené zo súčasných dvoch rokov na nie viac ako jeden rok.



Vyjednávači EP a Rady EÚ začali rokovať o novelizácii pravidiel ešte v januári, vyjednávania sa však rozhodli pozastaviť, lebo dohoda na konečnom znení nariadenia sa pred májovými voľbami do EP nezdá dosiahnuteľná.



Členské štáty by v prípade predĺženia dočasne obnovených kontrol na vnútorných hraniciach — nad rámec počiatočných dvoch mesiacov — mali podľa europoslancov predložiť správu obsahujúcu detailné posúdenie rizík. Po šiestich mesiacoch od zavedenia pohraničných kontrol by akékoľvek ďalšie predĺženie ich trvania malo podliehať schváleniu ministrom členských krajín (Rada EÚ), pred ktorým by Európska komisia mala uviesť, či je takéto predĺženie v súlade so zákonom. Parlament by mal byť do tohto procesu intenzívnejšie zapojený a o jeho priebehu lepšie informovaný.



Spravodajkyňa tohto uznesenia, slovinská poslankyňa Tanja Fajonová, v tejto súvislosti upozornila, že Schengen je nespochybniteľný a zdôraznila, že štvrtkové hlasovanie má za cieľ úplné obnovenie Schengenu — bez vnútroštátnych kontrol.



"Rada EÚ nanešťastie nepreukázala vôľu rokovať o kompromise, pretože súčasný stav vyhovuje niekoľkým veľkým členským štátom, napríklad Francúzsku a Nemecku. Nezákonné a nelegitímne kontroly na vnútorných schengenských hraniciach už trvajú viac ako tri a pol roka. Je načase ukončiť ich alebo voči nim zakročiť na súde," konštatovala Fajonová.



O ďalšom postupe v tejto záležitosti rozhodne nové zloženie europarlamentu, čiže poslanci, ktorí budú zvolení v májových voľbách do EP (23.-26. mája).



Kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru aktuálne vykonávajú Dánsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko a Švédsko. Dôvodom ich zavedenia bola migračná kríza z roku 2015. Kontroly zaviedlo aj Francúzsko z dôvodu pretrvávajúcej hrozby teroristických útokov.



