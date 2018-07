Europarlament bude hlasovať o mandáte na rokovanie o copyrighte

Ak europoslanci mandát na rokovanie s ministrami členských krajín nepodporia, o znení mandátu budú rokovať opäť, pravdepodobne na septembrovom plenárnom zasadnutí.

Brusel/Štrasburg 4. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v priebehu utorka rozhodli, že budú hlasovať o zámere začať s členskými štátmi (Rada EÚ) rokovania o konečnom znení legislatívy upravujúcej predpisy EÚ v oblasti autorského práva.



Postoj EP k tzv. smernici o copyrighte pripravil Výbor Európskeho parlamentu pre právne záležitosti (JURI). Poslanci o tomto odporúčaní budú hlasovať vo štvrtok (5.7.) v posledný deň plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Hlasovať budú o súhlase alebo odmietnutí návrhu na začatie rokovaní s Radou EÚ.



Ak europoslanci vo štvrtok mandát na rokovanie s ministrami členských krajín nepodporia, o znení mandátu budú rokovať opäť, pravdepodobne na septembrovom plenárnom zasadnutí. Ak návrh podporia, vyjednávači europarlamentu môžu začať rokovať s Radou o konečnom znení smernice. Členské štáty zatiaľ spoločné stanovisko k tejto smernici ešte neprijali, rokovacia pozícia bola dosiahnutá len na úrovni veľvyslancov (COREPER).



Návrh smernice predložila pred dva a pol rokom Európska komisia (EK). Európska aliancia tlačových agentúr (EANA), ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), sa odvtedy usiluje o to, aby boli do textu smernice zakomponované aj posilnené práva tlačových agentúr - konkrétne o to, aby internetové vyhľadávače a agregátory platili vydavateľom za redakčný obsah, ktorý využívajú.



Europoslanci (v návrhu z dielne JURI) trvajú na tom, aby boli nové obmedzenia šírenia obsahu zlučiteľné so zásadami slobody prejavu na internete. Z navrhovaného rámca ochrany autorských práv by preto malo byť vylúčené napríklad prispievanie do internetových encyklopédií nekomerčného charakteru.



EANA je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.



