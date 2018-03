Europarlament by chcel asociačnú dohodu medzi EÚ a Britániou

Podľa europoslancov by súčasťou prípadnej asociačnej dohody mal byť aj právny rámec riadenia vzájomných vzťahov so spoľahlivým mechanizmom riešenia sporov.

Brusel/Štrasburg 14. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu - v rámci plenárneho zasadnutia v Štrasburgu - prijal uznesenie, ktoré načrtlo možný rámec vzájomných vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom po brexite.



Najvhodnejším rámcom pre budúce usporiadanie vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mohla byť asociačná dohoda, vyplýva z nelegislatívneho uznesenia, za ktoré zahlasovalo 544 poslancov, 110 boli proti a 51 sa zdržalo hlasovania.



Zákonodarcovia EÚ upozornili, že takýto vzťah by mal byť postavený na štyroch pilieroch: dohoda o voľnom obchode zahŕňajúca obchodné a hospodárske vzťahy; vnútorná bezpečnosť; spolupráca v oblasti zahraničnej politiky a obrany a tematická spolupráca, napríklad pri projektoch v oblasti výskumu a inovácií.



Podľa europoslancov by súčasťou prípadnej asociačnej dohody mal byť aj právny rámec riadenia vzájomných vzťahov so spoľahlivým mechanizmom riešenia sporov.



Uznesenie bolo vypracované Riadiacou skupinou EP pre brexit. Upozorňuje, že akýkoľvek rámec budúcich vzťahov medzi Bruselom a Londýnom bude musieť rešpektovať integritu vnútorného trhu EÚ, colnej únie a štyroch základných slobôd. Nemožno pritom podľa nich dopustiť "vyberanie hrozienok z koláča" uplatnením osobitného regulačného prístupu pre konkrétne sektory ekonomiky.



Dohoda o budúcich vzťahoch musí podľa EP zachovať nezávislosť rozhodovacieho procesu EÚ a dbať na ochranu právneho poriadku, ktorého súčasťou je aj Súdny dvor EÚ.



EP víta návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, ktorý koncom februára predstavila Európska komisia a vyjadril podporu pre navrhované prechodné opatrenia (apríl 2019 - december 2020). V tejto súvislosti však poslanci zdôraznili nevyhnutnosť zaistiť rovnaký a spravodlivý prístup k občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve a k britským občanom na území Únie.



Poslanci rovnako podporili návrh eurokomisie na zachovanie spolupráce medzi severom a juhom Írska v snahe zabrániť tzv. tvrdej hranici medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou.



Stredajšie uznesenie ozrejmilo postoj EP pred budúcotýždňovým summitom EÚ (22. - 23. marca) v Bruseli, na ktorom by hlavy štátov a vlád mali schváliť usmernenia pre rokovania o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.



Spravodajca TASR Jaromír Novak