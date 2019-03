Europarlament schválil núdzové opatrenia pre prípad tvrdého brexitu

Súhrn ochranných opatrení, ktoré v stredu odobril EP pre prípad tvrdého brexitu, sú:



- pokračovanie európskych programov cezhraničnej súdržnosti a spolupráce PEACE IV medzi Írskom, Severným Írskom a Škótskom;



- dokončenie vzdelávacích činností cez program Erasmus;



- zachovanie dávok sociálneho zabezpečenia pre občanov EÚ v Británii a britských občanov v EÚ nadobudnutých pred brexitom;



- dočasné opatrenia pre zabránenie úplného prerušenia dopravných operácií medzi Britániou a EÚ;



- dočasné opatrenia umožňujúce britským leteckým spoločnostiam poskytovať služby medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ak Londýn poskytne rovnaký prístup k spoločnostiam EÚ;



- dočasné opatrenia na predĺženie platnosti povolení železničnej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť kontinuitu vlakových služieb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;



- povolenie na vývoz určitých položiek používaných na civilné a vojenské účely z EÚ do Spojeného kráľovstva;



- nariadenie o posudzovaní lodných inšpekcií;



- nariadenie o opätovnom zosúladení transeurópskej dopravnej siete s cieľom zabezpečiť nové námorné spojenia medzi Írskom a ostatnými krajinami EÚ



- kontinuita financovania infraštruktúry;



- oprávnenie na rybolov pre rybárske plavidlá EÚ vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách EÚ.



Europoslanci sa v rámci doobedňajšej rozpravy nevyhli ani úvahám o možnom druhom referende o brexite v Spojenom kráľovstve. Šéf politickej frakcie európskych ľudovcov (EPP) Manfred Weber v tejto súvislosti uviedol, že ak vo svojom poslaní zlyhajú politici, tak by bolo na mieste vrátiť otázku brexitu späť do rúk britských voličov.



Ešte pred odobrením núdzových opatrení si europoslanci vypočuli hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, ktorý uviedol, že nikdy nebolo vyššie riziko, že Británie opustí EÚ bez dohody. A odkázal do Londýna, že ak je záujem Británie opustiť Úniu riadeným spôsobom, vyrokovaná rozvodová dohoda je "jediným nástrojom, ktorá tento cieľ naplní".

