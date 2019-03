Europarlament schválil reformu vízového informačného systému

Ide o opatrenie, ktoré má zabezpečiť lepšiu reakciu EÚ na bezpečnostné a migračné výzvy.

Štrasburg 13. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu dohodli na zlepšení vízového informačného systému (VIS). Ide o opatrenie, ktoré má zabezpečiť lepšiu reakciu EÚ na bezpečnostné a migračné výzvy.



Vízový informačný systém je databáza Európskej únie, ktorú používajú vnútroštátne orgány na kontrolu štátnych príslušníkov tretích krajín (nečlenských štátov EÚ) žiadajúcich o udelenie víz na cestu do schengenského priestoru.



Reforma vízového informačného systému má za cieľ lepšie reagovať na vyvíjajúce sa bezpečnostné a migračné výzvy v Európe a zlepšiť riadenie vonkajších hraníc EÚ.



Europoslanci chcú, aby reforma VIS zahŕňala aj povinné bezpečnostné kontroly vo všetkých databázach EÚ s cieľom odhaliť žiadateľov, ktorí používajú viaceré totožnosti, a identifikovať každého, kto predstavuje bezpečnostné riziko alebo riziko z hľadiska nelegálnej migrácie. Rovnako sa zameriava na dlhodobé víza - vrátane tzv. "zlatých víz" a povolení na pobyt, ktoré budú pridané do databázy s cieľom uzavrieť súčasné medzery v bezpečnostných informáciách.



Reforma sa týka aj zníženia veku maloletých osôb, od ktorých úrady požadujú odtlačky prstov a snímky tváre - z 12 na 6 rokov. Cieľom je pomôcť identifikovať a vysledovať nezvestné deti a znovuobnoviť rodinné väzby. Poslanci rozhodli, že odtlačky prstov sa nebudú vyžadovať od osôb starších ako 70 rokov.



EP okrem toho požaduje aj lepší prístup Europolu a orgánov činných v trestnom konaní k údajom VIS s cieľom identifikovať obete trestných činov alebo dosiahnuť pokrok pri vyšetrovaní závažných trestných činov alebo terorizmu.



Spravodajca uznesenia, portugalský poslanec Carlos Coelho, v správe pre médiá uviedol, že EP týmto krokom uzatvára informačné medzery v bezpečnostnej stratégii EÚ.



"Zlaté víza budú skúmané ako nikdy predtým v Európe. Bezpečnostné kontroly budú harmonizované na celom kontinente so zvýšenou spoluprácou medzi konzulárnymi orgánmi, príslušníkmi pohraničnej stráže a policajtmi. Získame lepšie nástroje pre návratovú politiku, zabránime obchodovaniu s deťmi a účinnejšie identifikujeme zločincov a teroristov," opísal situáciu Coelho. Podľa jeho slov odobrená reforma vytvára "VIS pre budúcnosť".



Za reformu vízového informačného systému hlasovalo 522 poslancov, 122 členov bolo proti a 31 sa hlasovania zdržalo. EP tým prijal svoju pozíciu na vyjednávanie o reforme VIS s ministrami členských krajín (Rada EÚ) o konečnom znení právnych predpisov.



Správa EP upozornila, že VIS od roku 2011 pomáha vízovým, pohraničným, azylovým a migračným orgánom kontrolovať štátnych príslušníkov nečlenských štátov EÚ, ktorí žiadajú o víza. Členské štáty spracúvajú ročne okolo 18 miliónov žiadostí o krátkodobé schengenské víza. V auguste 2018 mal systém viac ako 60 miliónov žiadostí o víza a 40 miliónov súborov odtlačkov prstov.



