Europarlament vyzval Londýn na rýchle objasnenie plánov brexitu

Riadiaca skupina pre brexit privítala rozhodnutie britskej vlády zrušiť poplatky pre občanov EÚ, ktorí po brexite podajú žiadosť o zlegalizovanie svojho pobytu v Spojenom kráľovstve.

Brusel 24. januára (TASR) - Riadiaca skupina Európskeho parlamentu (EP) pre brexit vo štvrtok prerokovala situáciu okolo odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ vo svetle najnovších udalostí a vyzvala britskú vládu, aby v nadchádzajúcich dňoch objasnila svoju pozíciu ohľadom brexitu.



Europoslanci pod vedením svojho koordinátora pre brexit Guya Verhofstadta analyzovali vývoj situácie po tom, ako dolná komora britského parlamentu 15. januára odmietla dohodu o riadenom brexite, a v súvislosti s pondelňajším vystúpením premiérky Theresy Mayovej, ktorá v spojitosti s brexitom predstavila "plán B".



Riadiaca skupina pre brexit privítala rozhodnutie britskej vlády zrušiť poplatky pre občanov EÚ, ktorí po brexite podajú žiadosť o zlegalizovanie svojho pobytu v Spojenom kráľovstve. Europarlament presadzoval tento krok už od začiatku rokovaní o podobe brexitu. Poslanci z tejto skupiny zároveň vyzvali členské štáty EÚ, aby nasledovali tento príklad vo vzťahu ku všetkým občanom Spojeného kráľovstva, ktorí majú bydlisko na ich území.



"Vláda Spojeného kráľovstva musí spolupracovať so všetkými politickými stranami, aby prekonala túto krízu. Očakávame, že čo najskôr predloží pozitívny a realizovateľný návrh na ďalší postup," uviedli členovia tejto skupiny s odkazom na negatívny postoj Dolnej snemovne britského parlamentu k dohode o brexite, ktorú hlavy vlád a štátov EÚ prijali 25. novembra na mimoriadnom summite v Bruseli.



Europoslanci zdôraznili, že "rozvodová" dohoda, ktorú sa premiérke Mayovej nepodarilo presadiť v parlamente, je "spravodlivá" a nemožno ju opätovne otvoriť a prerokovať. Platí to aj pre takzvanú írsku poistku, čiže mechanizmus, ktorý zaručuje, že po brexite za žiadnych okolností nedôjde k zavedeniu "tvrdej" hranice medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko a že zostane zachovaná integrita jednotného trhu EÚ.



"Bez takejto poistky, platnej za všetkých okolností, Európsky parlament nebude súhlasiť so zmluvou o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie," uvádza s v stanovisku Riadiacej skupiny pre brexit. Členovia skupiny zároveň upozornili, že odmietnutie dohody o riadenom brexite zvyšuje šance pre "tvrdý brexit" bez špecifickej "porozvodovej" dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, čo "nikomu neposlúži".



Riadiaca skupina pre brexit zdôraznila odhodlanie Európskeho parlamentu zabezpečiť, aby v prípade neriadeného odchodu Británie z EÚ nedošlo k nepríjemným dôsledkom pre občanov EÚ v Spojenom kráľovstve alebo občanov Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak