Europarlament zverejnil správu o počte obetí teroristických útokov

Brusel 20. marca (TASR) - V roku 2017 bolo v krajinách Európskej únie zabitých v dôsledku teroristických útokov 70 ľudí a pri teroristických útokoch mimo hraníc EÚ zomrelo 18 európskych občanov. Vyplýva to z tzv. Čiernej a bielej knihy o terorizme v Európe, ktorú už po druhý raz zverejnila španielska europoslankyňa Maite Pagazaurtundúová.



Podľa komplexnej európskej správy o obetiach terorizmu v Európe, ktorú zverejnili v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP), došlo vlani k zníženiu počtu obetí. Na území EÚ ich bolo 70 v porovnaní s 145 stratami na životoch v roku 2016 alebo 151 obeťami v roku 2015. Platí to aj v prípade počtu európskych obetí pri útokoch vo svete - vlani zahynulo pri teroristických útokoch 18 Európanov.



V rámci EÚ je najviac postihnutou krajinou od roku 2000 do roku 2017 Španielsko s celkovým počtom 269 obetí terorizmu. V roku 2017 však smutné prvenstvo patrilo Spojenému kráľovstvu, ktoré zaznamenalo 38 obetí teroristických útokov, najhorší bol útok v máji v Manchestri s 22 mŕtvymi. Na druhom mieste bolo Španielsko so 16 prípadmi, z čoho 13 obetí si vyžiadal augustový útok na pešej zóne v Barcelone.



Pagazaurtundúová upozornila, že vlani mohol byť počet obetí oveľa vyšší. Džihádisti stojaci za útokmi v Barcelone a Cambrils totiž plánovali ďalšie rozsiahle útoky. O zmarených atentátoch hovoria tajné služby Belgicka, Británie, Francúzska a ďalších európskych krajín, kde došlo k mobilizácii džihádistických skupín.



V období rokov 2000 až 2017 pri teroristických útokoch v EÚ a po celom svete zahynulo celkovo 1790 Európanov, pričom terčom takýchto útokov bolo 15 členských krajín Únie. Z tohto počtu bolo medzi obeťami 394 žien, 62 detí a neplnoletých osôb a 54 ľudí vo veku nad 65 rokov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak