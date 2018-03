Europoslanci budú rokovať o vzťahoch EÚ a Británie po brexite

Na plenárnom zasadnutí sa europoslanci dotknú aj témy viacročného finančného rámca (VFR) po roku 2020.

Štrasburg 13. marca (TASR) - O budúcich pobrexitových vzťahoch Európskej únie a Británie budú s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom v utorok v Štrasburgu diskutovať zástupcovia Európskeho parlamentu (EP). Na plenárnom zasadnutí sa europoslanci dotknú aj témy viacročného finančného rámca (VFR) po roku 2020.



Svoju víziu budúcich pobrexitových vzťahov medzi EÚ a Britániou predstavitelia EP predostrú pred zasadnutím Európskej rady, ktorá sa zíde v Bruseli 22.-23. marca. Hlavy štátov a vlád krajín EÚ by mali na marcovom zasadnutí Európskej rady schváliť usmernenia Rady pre rokovania o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Jedným z hlavných bodov diskusie zástupcov zákonodarného orgánu EÚ bude aj "zaplátanie rozpočtovej diery", ktorú spôsobí odchod Spojeného kráľovstva z Únie. Ten bude pre financie Únie znamenať stratu niekoľkých miliárd eur ročne.



Poslanci zároveň navrhujú, aby EÚ po roku 2020 vynaložila viac financií na podporu výskumu, mládeže a malých podnikov. Zároveň by Únia podľa nich mala prostredníctvom budúceho VFR pokračovať vo financovaní svojej poľnohospodárskej a regionálnej politiky a zamerať sa aj na podporu nových priorít, akými sú bezpečnosť, obrana a migrácia. Na to však členovia Výboru EP pre rozpočet navrhujú navýšenie stropu VFR z jedného percenta európskeho hrubého národného dôchodku (HND) na 1,3 percenta HND. Viacročné rozpočtové obdobie by sa pritom malo zosúladiť s päťročným parlamentným mandátom.



Europarlament očakáva, že Európska komisia zapracuje jeho stanoviská do svojich návrhov, ktoré by mala zverejniť v máji 2018. Poslanci tiež požadujú, aby sa rozhovory EP, Komisie a Rady o budúcom VFR a vlastných zdrojoch Únie začali čo najskôr s cieľom dosiahnuť dohodu pred voľbami do EP v roku 2019.



Osobitná spravodajkyňa TASR Zuzana Ďuricová