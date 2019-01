Europoslanci odkázali do Londýna, že Európania zostanú jednotní

Európski zákonodarcovia sa všeobecne zhodli, že brexit bez dohody by nebol v nikoho záujme.

Brusel/Štrasburg 16. januára (TASR) - Európania zostanú jednotní a práva občanov EÚ zostávajú prioritou. To je hlavný odkaz poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí v stredu predpoludním debatovali o výsledkoch hlasovania britského parlamentu o dohode o brexite.



Europoslanci zdôraznili, že po utorňajšom odmietnutí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ Dolnou komorou britského parlamentu nastal čas, aby britská vláda a parlament informovali Úniu, na čom dokážu nájsť väčšinovú zhodu a ako si predstavujú vzťahy s EÚ v budúcnosti.



Európski zákonodarcovia sa všeobecne zhodli, že brexit bez dohody by nebol v nikoho záujme.



"Dohoda o vystúpení je najlepším a jediným možným kompromisom v rámci mantinelov vytýčených britskou vládou," uviedol v pléne europarlamentu hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Dodal, že dohoda o brexite prináša právnu istotu tam, kde brexit vytvára neistotu.



Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans zdôraznil, že pre EÚ bude neakceptovateľné ustúpenie od stanovených zásad, ktoré sa týkajú práv občanov, mierového procesu a hraníc medzi Írskou republikou a Severným Írskom.



Koordinátor EP pre brexit Guy Verhofstadt vyzval na nadstranícky dialóg v Spojenom kráľovstve, výsledkom ktorého by malo byť dosiahnutie väčšiny potrebnej na prekonanie súčasnej patovej situácie a prípadne aj predefinovanie britských vyjednávacích mantinelov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)