Europoslanci podporili program inovácií v európskom obrannom priemysle

Brusel/Štrasburg 3. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili v utorok vytvorenie prvého programu EÚ zameraného na podporu inovácií v európskom obrannom priemysle vrátane spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti.



Pre nový Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) Európska komisia navrhla rozpočet vo výške 500 miliónov eur na obdobie 2019-2020. Má pomôcť pri financovaní vývoja nových a modernizovaných produktov a technológií v oblasti obrany s cieľom zvýšiť nezávislosť EÚ, zefektívniť rozpočtové výdavky a stimulovať inovácie v oblasti obrany.



EÚ chce podporiť cezhraničnú spoluprácu a preto bude spolufinancovať projekty realizované konzorciami najmenej troch verejných alebo súkromných spoločností so sídlom aspoň v troch rôznych členských štátoch EÚ. Uchádzači o finančnú podporu cez EDIDP budú musieť dokázať, že ich projekty prispievajú k technologickej výnimočnosti, podporujú inovácie a sú konkurencieschopné. Projekty špecificky určené pre malé a stredné podniky a pre firmy s počtom do 3000 zamestnancov budú oprávnené na vyššie miery spolufinancovania a na účasť na podujatiach v rámci stálej štruktúrovanej obrannej spolupráce (PESCO).



Program rozvoja európskeho obranného priemyslu má financovať fázu vývoja (medzi výskumom a výrobou) nových a modernizovaných výrobkov a technológií v oblasti obrany. Týka sa to diaľkovo ovládaných systémov, satelitnej komunikácie, autonómneho prístupu do vesmíru a programov na trvalé pozorovanie Zeme, energetickej udržateľnosti, kybernetickej a námornej bezpečnosti či špičkových vojenských leteckých, pozemných a námorných spôsobilostí.



Tento program je považovaný za pilotný projekt navrhovaného Európskeho obranného fondu (EDF), ktorý by mal v budúcom sedemročnom programovacom období (2021 - 2027) disponovať rozpočtom vo výške 13 miliárd eur. Cieľom EDF je posilniť nezávislosť EÚ v oblasti obrany prostredníctvom spolupráce členských krajín a pri efektívnejšom využívaní peňazí európskych daňových poplatníkov.



Dohodu medzi EP a Radou EÚ o podpore inovácií v európskom obrannom priemysle podporilo 478 poslancov, 179 bolo proti a 23 sa zdržalo hlasovania. Po tom ako členské štáty EÚ (Rada) prijmú vlastnú pozíciu k tejto agende, nariadenie nadobudne účinnosť po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Očakáva sa, že prvé projekty v oblasti obranných spôsobilostí budú financované už v roku 2019.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)