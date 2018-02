Europoslanci preskúmajú pripravenosť Amsterdamu na presídlenie EMA

Agentúra EMA, rovnako ako Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), musia po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ opustiť Londýn.

Brusel/Štrasburg 8. februára (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani a vedúci politických skupín v EP sa vo štvrtok v Štrasburgu dohodli na vyslaní vyšetrovacej misie do Amsterdamu po tom, ako Holandsko priznalo problémy s prevádzkou budúceho sídla Európskej liekovej agentúry (EMA).



Agentúra EMA, rovnako ako Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), musia po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ opustiť Londýn. Vo finále súťaže, na ktorej sa zúčastnilo aj Slovensko, sídlo EMA vlani v novembri pripadlo Holandsku, keď po poslednom kole hlasovania žreb ako víťaza určil Amsterdam na úkor talianskeho Milána.



Holandsko koncom januára upozornilo, že agentúra, ktorá má približne 900 zamestnancov, bude musieť po presťahovaní do Amsterdamu na jar 2019 fungovať niekoľko mesiacov v menších náhradných priestoroch. Dôvodom je zistenie, že budúce sídlo v obchodnej štvrti Zuidas v hodnote 250-300 miliónov eur nebude dokončené skôr ako v novembri 2019.



To rozhnevalo taliansku vládu, ktorá sa už sťažovala Európskej komisii a Európskemu parlamentu, že situácia v Amsterdame nezodpovedá tomu, čo mesto v rámci súťaže uviedlo vo svojej ponuke. Taliansky premiér Paolo Gentiloni dokonca pripustil možnosť podania žaloby na Súdnom dvore EÚ.



Parlamentnú vyšetrovaciu misiu v Amsterdame povedie taliansky europoslanec Giovanni La Via, spravodajca EP pre presťahovanie agentúr EÚ. Europoslanci navštívia náhradné miesto pre dočasné fungovanie EMA s cieľom získať aktuálne informácie z terénu a ubezpečiť sa, že prípravy na sťahovanie pokračujú podľa plánu a bez hrozby prerušenia práce tejto agentúry.



Zistenia vyšetrovacej misie prispejú k diskusii o legislatívnom návrhu na premiestnenie EMA v rámci Výboru EP pre životné prostredie. Členovia výboru budú o tomto legislatívnom návrhu hlasovať 12. marca a ešte v tom istom týždni budú o tejto otázke hlasovať všetci europoslanci v rámci plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.



spravodajca TASR Jaromír Novak