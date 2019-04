EP prijal konečné znenie smernice o otcovskej a rodičovskej dovolenke

Nová legislatíva ukladá členským štátom prijať nasledovné právne predpisy:



- právo na minimálne 10 pracovných dní otcovskej dovolenky v období po narodení dieťaťa (platená minimálne na úrovni nemocenskej dávky) a pokiaľ to vnútroštátna legislatíva danej krajiny umožňuje, aj pre rovnocenných druhých rodičov;



- právo na dva mesiace neprenosnej platenej rodičovskej dovolenky, ktoré by malo rodinám vytvoriť vhodné podmienky na vyváženejšie rozdelenie starostlivosti o dieťa;



- právo na primeranú výšku príspevku počas minimálneho neprenosného obdobia rodičovskej dovolenky, ktorá by mala brať do úvahy stratu príjmu domácnosti a umožniť jej lepšie platenému členovi, ktorým je nezriedka muž, jej reálne využitie;



- právo na päť dní opatrovateľskej dovolenky ročne pre zamestnancov poskytujúcich osobnú opateru rodinnému príslušníkovi alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá ju potrebuje z vážneho zdravotného alebo s vekom súvisiaceho dôvodu.

Brusel 4. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil konečné znenie smernice EÚ, ktorá okrem iného zavádza minimálnu dĺžku otcovskej a neprenosnej rodičovskej dovolenky v celej Únii.Za smernicu, na ktorej znení sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami členských štátov (Rada EÚ), sa vyslovilo 490 členov EP, 82 hlasovalo proti a 48 sa zdržalo hlasovania. Ide o právny dokument, ktorý definuje minimálne požiadavky záväzné pre všetky krajiny EÚ.Nová právna úprava, reagujúc na spoločenské zmeny, by mala umožniť otcom intenzívnejšie sa zapojiť do rodinného života a matkám skorší návrat do práce. Smernica by tiež mala prispieť k zrovnoprávneniu žien na pracovisku.Schválený text zdôrazňuje, že ide o minimálnu harmonizáciu, čiže členské štáty so štedrejšími systémami rodičovskej dovolenky nemusia znižovať svoje štandardy.Pracujúci rodičia a opatrovatelia by mali mať právo požiadať zamestnávateľa o úpravu rozvrhnutia svojho pracovného času a pokiaľ je to možné aj s využitím inštitútov práce na diaľku či flexibilného pracovného času. Zamestnávatelia by pri posudzovaní žiadostí o flexibilnú organizáciu práce mali podľa EP zohľadňovať okrem vlastných zdrojov a prevádzkových kapacít aj potreby rodičov detí so zdravotným postihnutím alebo dlhodobou chorobou, či potreby osamelých rodičov.Spravodajca pre túto smernicu, maltský poslanec David Casa upozornil, že ide o právnu úpravu, ktorá investuje do väčšej rovnosti žien a mužov a lepšieho rozdelenia zodpovednosti.opísal situáciu. Dodal, že nová smernica prináša výhody aj členom rodiny, ktorí sa starajú o staršiu generáciu a "je dobrá pre mužov, ženy, rodiny a ekonomiku".Smernica vstúpi do platnosti dvadsať dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne tri roky na transponovanie jej ustanovení do svojich vnútroštátnych predpisov.