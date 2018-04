Europoslanci schválili termín v poradí 9. volieb do EP

Voľbám do Európskeho parlamentu budú prispôsobené termíny budúcoročných plenárnych zasadnutí EP, ktoré poslanci schválili v samostatnom hlasovaní.

Štrasburg 18. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) podporili v stredu návrh Rady EÚ, aby sa voľby do europarlamentu v roku 2019 uskutočnili v dňoch 23.-26. mája. Parlament zároveň schválil aj kalendár svojich budúcoročných plenárnych zasadnutí.



Termín volieb do EP navrhla ešte 11. januára Konferencia predsedov, ktorú tvoria predseda EP a lídri jednotlivých politických skupín. Tento návrh preskúmali ministri členských krajín EÚ (Rada), ktorí ho 13. marca predložili europoslancom.



Návrh následne spracoval a podporil Výbor EP pre ústavné veci, ktorý ho posunul do pléna EP na schválenie.



Parlament v stredu termín budúcoročných eurovolieb schválil pomerom 492 ku 14 hlasom pri 24 zdržaniach.



Voľbám do Európskeho parlamentu budú prispôsobené termíny budúcoročných plenárnych zasadnutí EP, ktoré poslanci schválili v samostatnom hlasovaní.



Spravodajkyňa tohto uznesenia, poľská poslankyňa Danuta Hübnerová, vo svojom vystúpení upozornila, že čas do budúcich eurovolieb sa kráti. "Občania Európskej únie pristúpia k urnám, aby si po deviatykrát zvolili Európsky parlament a zapojili sa tak do jeho práce," skonštatovala.



Spravodajca TASR Jaromír Novak