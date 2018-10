Europoslanci schválili zákaz jednorazových plastov v EÚ do roku 2021

EP do pôvodného zoznamu zakázaných plastov pridal aj obaly či nádoby pre rýchle občerstvenie vyrobené z polystyrénu.

Brusel/Štrasburg 24. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu schválili celoeurópsku stratégiu pre plasty, ktorá je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva. Európska komisia túto stratégiu predstavila v polovici januára tohto roku.



Poslanci súhlasia s tým, aby boli v EÚ zakázané jednorazové plastové predmety ako sú taniere, príbory, slamky alebo paličky na balóny. Tieto produkty, ktoré tvoria viac ako 70 percent odpadu v moriach, budú zakázané na trhu EÚ počnúc rokom 2021.



EP do pôvodného zoznamu zakázaných plastov pridal aj obaly či nádoby pre rýchle občerstvenie vyrobené z polystyrénu. Za smernicu z dielne Európskej komisie hlasovalo 571 poslancov, 53 bolo proti a 34 sa zdržalo hlasovania.



Podľa návrhu EP by členské štáty EÚ mali do roku 2025 znížiť najmenej o 25 percent spotrebu niekoľkých ďalších tovarov, pre ktoré neexistuje žiadna alternatíva. Ide napríklad o jednorazové škatule na hamburgery a sendviče alebo nádoby na ovocie, zeleninu, dezerty či zmrzlinu. Členské štáty by mali vypracovať národné plány na podporu používania výrobkov vhodných pre viacnásobné použitie a na recykláciu.



Iné výrobky z plastu, ako sú napríklad nápojové fľaše, sa budú musieť zbierať oddelene a do roku 2025 musí byť 90 percent z nich recyklovaných.



Poslanci sa zhodli aj na tom, že opatrenia EÚ na zníženie skleníkových emisií by sa mali vzťahovať aj na odpad z tabakových výrobkov, ktoré sú po plastoch druhým najviac znečisťujúcim jednorazovým produktom. Ide najmä o cigaretové filtre obsahujúce plasty. Do roku 2025 by sa objem tohto druhu odpadu mal znížiť o 50 percent a do roku 2030 až o 80 percent.



V správe EP sa zdôrazňuje, že jeden cigaretový ohorok môže znečistiť 500-1000 litrov vody a ohorok voľne pohodený v prírode potrebuje až dvanásť rokov, kým sa rozpadne. Podľa stanoviska poslancov by krajiny EÚ mali zabezpečiť, aby tabakové spoločnosti pokryli náklady na zber odpadov z tabakových výrobkov, vrátane dopravy, spracovania a zberu odpadu.



Členské štáty by podľa europoslancov mali zakročiť aj v oblasti rybolovu a zabezpečiť, aby sa ročne vyzbieralo aspoň 50 percent zo stratených alebo opustených rybárskych zariadení obsahujúcich plasty, pričom cieľom je minimálne 15 percent z tohto množstva recyklovať do roku 2025.



Rybársky výstroj predstavuje 27 percent všetkých odpadkov, ktoré zamorujú pláže v Európe. Výrobcovia rybárskeho výstroja obsahujúceho plast by podobne ako tabakové spoločnosti mali prispieť k splneniu stanovených recyklačných cieľov.



"Prijali sme najambicióznejšiu legislatívu proti jednorazovým plastom. Je na nás, aby sme necúvli v priebehu nadchádzajúcich rokovaní s Radou EÚ, ktoré sa majú začať už v novembri," uviedla belgická poslankyňa a spravodajkyňa tohto uznesenia Frédérique Riesová.



Upozornila, že stredajšie hlasovanie v pléne EP pripravilo cestu k ambicióznej smernici EÚ, ktorá je nevyhnutná, ak chceme lepšie chrániť morské prostredie a znížiť náklady na environmentálne škody spôsobené plastami v Európe. Podľa odhadov EÚ sa tieto škody do roku 2030 vyšplhajú na sumu okolo 22 miliárd eur.



Ministri členských štátov EÚ (Rada) zatiaľ svoju pozíciu k celoeurópskej stratégii pre plasty neprijali. Európska komisia navrhla, aby boli všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné, znížila sa spotreba jednorazových plastov a obmedzilo sa používanie mikroplastov.