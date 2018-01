EP žiadajú posilniť nástroje a tím EÚ na boj proti ruskej propagande

Podľa názoru europoslancov od vypuknutia konfliktu na východe Ukrajiny došlo k zvýšenému počtu informačných únikov riadených z Kremľa, dezinformačných kampaní a kybernetických útokov proti EÚ.

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas stredajšej plenárnej rozpravy začali "biť na poplach" ohľadom vplyvu ruskej propagandy na členské krajiny EÚ a navrhli posilnenie strategického komunikačného tímu EÚ, ktorý by tento fenomén pozorne sledoval. EP to uviedol vo štvrtok vo vyhlásení pre médiá.



Podľa názoru europoslancov od vypuknutia konfliktu na východe Ukrajiny došlo k zvýšenému počtu informačných únikov riadených z Kremľa, falošných správ, dezinformačných kampaní a kybernetických útokov proti EÚ a jej členským štátom. Poslanci pripomenuli ruské zásahy do diania okolo brexitu, ale aj ovplyvňovanie vlaňajších prezidentských volieb vo Francúzsku a parlamentných volieb v Nemecku a Španielsku.



Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad obmedzenou reakciou zo strany EÚ a poznamenali, že malý 17-členný strategický komunikačný tím EÚ sa snaží bojovať proti nástrojom ruskej propagandy, akými sú agentúra Sputnik alebo televízna stanica RT, ktoré majú k dispozícii miliardové rozpočty.



So zámerom zlepšiť odolnosť EÚ voči týmto nástrojom propagandy žiadajú europoslanci prijať opatrenia na zlepšenie mediálnej gramotnosti, zvyšovanie povedomia o propagande a šírení falošných správ, podporovanie nezávislej a investigatívnej žurnalistiky a úpravu audiovizuálnej smernice EÚ s cieľom umožniť národným regulátorom presadzovať nulovú toleranciu voči prejavom nenávisti.



Európski zákonodarcovia zdôrazňujú tiež potrebu zlepšiť transparentnosť vlastníctva médií, ako aj financovanie politických strán a ich kampaní. Sústredili sa aj na oblasť sociálnych sietí, ktoré sa v súčasnosti stávajú hlavným spravodajským zdrojom pre mnohých ľudí v EÚ. Časť poslancov požaduje, aby aj tieto servery dodržiavali rovnaké pravidlá ako tradičné médiá.



Aj slovenskí europoslanci vyzývajú na boj proti dezinformáciám z Ruska

Päť z 13 slovenských europoslancov sa podpísalo pod spoločnú výzvu za vytvorenie spoločnej stratégie EÚ v boji proti dezinformáciám a propagande šírenej z Ruska.



Poslanci Európskeho parlamentu v stredu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu diskutovali s eurokomisárom pre bezpečnostnú úniu Julianom Kingom o vplyve ruskej propagandy na členské štáty Európskej únie. Zhodli sa, že šírenie dezinformácii a propagandy je vážnou hrozbou pre bezpečnosť v mnohých krajinách EÚ a v jej susedstve a vyzvali na vytvorenie spoločnej stratégie, ktorá by posilnila boj s týmto problémom.



K tejto výzve sa pripojili piati zo šiestich slovenských poslancov z politickej frakcie Európska ľudová strana (EPP) v EP: Pál Csáky (SMK), Eduard Kukan (nezávislý), Miroslav Mikolášik (KDH), József Nagy (Most-Híd) a Ivan Štefanec (KDH). V spoločnom vyhlásení upozorňujú na bezpečnostné riziká propagandy šírenej alebo financovanej zo zahraničia.



"Pripájame sa k mnohým našim európskym kolegom v odsúdení propagandy a dezinformácií, ktoré sa šíria s podporou Ruskej federácie, alebo priamo z Ruska," uvádza sa v spoločnom stanovisku. Táto propaganda a dezinformácie sú rozširované systematickým spôsobom s cieľom podkopávať demokratické procesy v krajinách EÚ. "Vidíme, že Rusko stojí za financovaním mnohých extrémistických hnutí a radikálnych politických strán, ktoré otvorene spochybňujú demokratické princípy v EÚ. Tento trend sa prejavuje ako zvlášť nebezpečný pri volebných procesoch a stáva sa závažným bezpečnostným rizikom pre mnohé krajiny EÚ vrátane Slovenska," konštatujú slovenskí europoslanci.



Takisto sú znepokojení z vyhlásení a vystúpení niektorých slovenských vládnych politikov, ktorí sa svojimi výrokmi podieľajú na šírení dezinformácií a ruskej propagandy, "čím ohrozujú našu bezpečnosť a oslabujú dôveryhodnosť Slovenska v rámci EÚ".



Aj preto je podľa nich potrebné zvyšovať povedomie o týchto rizikách a o aktívnom zapájaní sa Slovenska do boja proti týmto výzvam. Z tohto dôvodu podporujú zvýšenie kapacít v rámci EÚ, ktoré monitorujú a vyhodnocujú riziká spojené s týmito hrozbami.



Ivan Štefanec v rozhovore pre TASR uviedol, že po stredajšej rozprave v pléne EP išlo o "rýchle rozhodnutie" slovenských poslancov zo skupiny ľudovcov zareagovať na túto tému. K ich postoju sa môžu prihlásiť aj ostatní slovenskí poslanci z frakcie socialistov a demokratov (S&D) a reformistov a konzervatívcov (ECR).



