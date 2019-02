Europoslanci zvolení za ANO zakladajú nové hnutie

S novým hnutím HLAS chcú kandidovať už v májových eurovoľbách.

Praha 5. februára (TASR) - Českí europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek, ktorí boli pôvodne zvolení za hnutie ANO, zakladajú nový politický subjekt. Chcú pritom osloviť proeurópskych a liberálne orientovaných voličov, informoval server iDNES.cz.



Telička a Ježek boli do Európskeho parlamentu (EP) zvolení pred piatimi rokmi za hnutie ANO súčasného českého premiéra Andreja Babiša, s ktorým sa však odvtedy rozišli.



S novým hnutím HLAS chcú kandidovať už v májových eurovoľbách. Spolu s dvojicou europoslancov hnutie zakladajú i sociológ Martin Převrátil a právnik Aleš Novák.



"Teraz sa hrá o to, či liberálna demokracia bude vo svete prevažujúcim modelom," povedal pri prezentovaní nového subjektu europoslanec Ježek.



Podľa Teličku, ktorý je zároveň podpredsedom EP a bývalým eurokomisárom, bude hnutie HLAS otvorené spolupráci aj s ďalšími českými proeurópskymi a liberálnymi stranami.



Pred piatimi rokmi viedol Pavel Telička ANO do eurovolieb. Spoluprácu s ANO ukončil v októbri 2017. Zdôvodnil to rozdielnymi názormi na podporu Miloša Zemana v prezidentských voľbách a vzťahom hnutia ANO s komunistami. Krátko po ňom urobil rovnaký krok i Petr Ježek.